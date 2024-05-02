Санчо ответил на вопрос о возвращении в «Манчестер Юнайтед»

Вингер дортмундской «Боруссии» Джедон Санчо высказался о своём будущем после победы в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (1:0).
«Останусь ли я в «Боруссии» или вернусь в «Манчестер Юнайтед»? Я действительно не знаю. Сейчас я просто сосредоточен на настоящем», – приводит слова Санчо инсайдер Фабрицио Романо.
Напомним, ответная игра между дортмундской «Боруссией» и французским «ПСЖ» состоится 7 мая. Встреча пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» (Париж, Франция).
В нынешнем сезоне Санчо принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.
Санчо поприветствовал фанатов «Боруссии» после возвращения: