Роналду отреагировал на выход «Аль-Насра» в финал Кубка Короля Саудовской Аравии

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал пост после победы в полуфинале Кубка Короля Саудовской Аравии в матче с «Аль-Халиджем» (3:1).

Фото: Фото из личного архива Роналду

«Финал Кубка Короля! Вперёд!» — написал Роналду на своей странице в социальной сети.

Отметим, в этом матче Криштиану Роналду оформил дубль, принеся тем самым победу своей команде. Благодаря этому результату «Аль-Наср» вышел в финал Кубка Короля Саудовской Аравии. В решающем матче турнира команда Роналду сыграет с «Аль-Хилялем».

Напомним, «Аль-Наср» располагается на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии по футболу, набрав 71 очко в 29 проведённых матчах. «Аль-Халидж» (35 очков) идёт 11-м.

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Криштиану Роналду на прогулке с детьми по пляжу: