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Мбаппе отреагировал на поражение «ПСЖ» в 1-м матче с «Боруссией» в Лиге чемпионов

Французский форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе опубликовал историю в своей социальной сети после поражения команды в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:1).

«Только половина времени. Далее — Париж», — написал Мбаппе в своей социальной сети.

Отметим, в этой встрече французский нападающий провёл на поле все 90 минут, однако результативными действиями не отметился. Ответная игра между командами состоится 7 мая и пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» (Париж, Франция).

В текущем сезоне нападающий провёл 45 матчей во всех турнирах. На его счету 43 забитых гола и 10 результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

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Реакция Мбаппе на просьбу фаната перейти в «Арсенал»: