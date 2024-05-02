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Мбаппе отреагировал на поражение «ПСЖ» в 1-м матче с «Боруссией» в Лиге чемпионов

Мбаппе отреагировал на поражение «ПСЖ» в 1-м матче с «Боруссией» в Лиге чемпионов
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Французский форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе опубликовал историю в своей социальной сети после поражения команды в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:1).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
01 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
1 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Фюллькруг – 36'    

«Только половина времени. Далее — Париж», — написал Мбаппе в своей социальной сети.

Отметим, в этой встрече французский нападающий провёл на поле все 90 минут, однако результативными действиями не отметился. Ответная игра между командами состоится 7 мая и пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» (Париж, Франция).

В текущем сезоне нападающий провёл 45 матчей во всех турнирах. На его счету 43 забитых гола и 10 результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

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