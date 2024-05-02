Луис Энрике прокомментировал поражение «ПСЖ» в первом матче с «Боруссией» в Лиге чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал поражение команды в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:1).

«Все знали, что это будет нелегко. Это полуфинал Лиги чемпионов. Обе команды создали сегодня много моментов. Но они забили, а мы — нет. Результат отражает то, насколько близкой была игра. Это новая ситуация для обеих команд. В последних двух матчах Лиги чемпионов «Боруссия» играла дома, а у нас всё было наоборот. В ответном матче болельщики будут на нашей стороне. Конечно, нам придётся действовать там более эффективно, чем сегодня», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.

Ответный матч между «ПСЖ» и «Боруссией» состоится 7 мая.

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