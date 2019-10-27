Браво, «Спартак»! Браво, Тедеско! Красно-белые разгромили «Локомотив»

Перед матчем текущее доминирование «Локомотива» над «Спартаком» чувствовалось буквально во всём. Ведущие на стадионе с особым пафосом зачитывали разницу между двумя командами: первое место «железнодорожников» против 11-го, 29 очков против 15, девять побед против четырёх и так далее. Можно было разве что ещё сильнее позлить красно-белую публику и напомнить, что «Локомотив» на неделе вернулся из Турина, где на равных бился в Лиге чемпионов с «Ювентусом», а «Спартак» вылетел из Лиги Европы непонятно от кого, да и в следующие еврокубки, есть вероятность, не попадёт.

Доминирование хозяев чувствовалось и на трибунах. Дело даже не в сокращении фанатского сектора красно-белых, а в количестве представителей разных лагерей на центральных секторах. Людей в красно-зелёной атрибутике визуально наблюдалось раза в полтора больше. Таковы сегодняшние реалии, и с этим раскладом сил тоже нужно было мириться.



Только все понимали: даже если бы «Спартак» подходил к матчу на последнем месте, глобально это ни на что бы не повлияло. В таких играх, наделённых статусом дерби, на первый план в большинстве случаев выходит не только номинальный уровень, а множество других факторов. Один из них – эффект неожиданности, связанный со сменой главного тренера. Здесь инициативой точно владели красно-белые. Разве кто-нибудь мог предположить, по какой системе выстроит команду Тедеско?

«Автобус» на «автобус»?

Сегодня это смотрится удивительно, но скоро мы все привыкнем: с немецким специалистом «Спартак» точно не будет предсказуем для соперников, он способен радикально меняться из тура и в тур, подстраиваться под соперников и различные внутренние события. В Черкизово мы увидели дебют системы с тремя центральными защитниками: Кутепов вышел правым внешним, Джикия – левым, а Жиго – в самом сердце обороны. Мельгарехо превратился в правого защитника (в моменты атаки он сразу убегал высоко, и правый фланг страховал Кутепов); Умяров, Крал и Бакаев образовали треугольник в середине с вершиной, направленной вверх.



Кажется, в последний раз по модулю 3-Х-Х красно-белые играли в конце сезоне-2017/18 ещё при Каррере, но рано или поздно переход на такую структуру должен был состояться. Немного неожиданным смотрелись разве что амплуа Кутепова и Жиго – казалось, французу с его любовью к подключениям наоборот будет комфортнее сбоку.



«Локомотив», вероятно, догадывался о тактических изменениях в «Спартаке», поэтому ответил схожей схемой. Мурило вышел правым центральным защитником, а не опорником, дуэт в центре поля составили Баринов и Крыховяк, Жоао Мариу и Миранчук расположились чуть выше и ближе к полуфлангам, Жемалетдинов вышел пахать по всей левой бровке. Идову после слабого матча в Турине уселся на скамейку.

Возникал соблазн окрестить матч сражением двух «автобусов», и первый тайм в принципе подтверждал данный тезис: осторожность в действиях обеих команд преобладала над страстью, коллективного постоянного прессинга не прослеживалось, пространства – тоже. Но всё же класс исполнителей в «Локомотиве» и «Спартаке» высок – поэтому моментов даже при относительно закрытом футболе хватало.

Жёлтая для Тедеско!

Первый тайм развивался по синусоиде. Стартовые 10 минут прошли с небольшим преимуществом «Спартака» (Мельгарехо и Бакаев заработали два штрафных, но оба были исполнены плохо). Следующие 15 минут – с более ощутимым перевесом красно-зелёных, команда Сёмина создала несколько острых подходов: Игнатьев упал в штрафной после быстро разыгранного аута, а после удара Миранчука из зоны подбора мяч чуть-чуть разминулся с ближней штангой. Далее прошёл отрезок со взаимными угрозами: классная расчерченная контратака с участием Айртона, Бакаева и Умярова завершилась прострелом последнего и смачным выстрелом Шюррле в перекладину в одно касание. «Локомотив» ответил не менее опасным ударом Миранчука из штрафной, с которым кое-как справился Максименко.



Голов до перерыва мы так и не увидели, но игра всё равно смотрелась. В ней прослеживались тренерские системы, а также было множество стыков, фолов, индивидуальных резких прорывов – и споров с арбитрами. Поспорить успел даже Тедеско, за что немедленно получил жёлтую карточку – первую в России.



С дебютом, Доменико!

Понсе! Ларссон! Бакаев!

Вторая половина началась с давления «Локомотива» и замены Шюррле на Ларссона. От немца опять было многовато брака, а едва его заменили, красно-белые сразу же забили. Главным героем эпизода стал Понсе, разогнавший быструю атаку, отдавший своевременную передачу в центральную зону на Бакаева и резко ускорившийся в свободную зону. «Локо» пытался изобразить «вне игры», но сел в лужу: аргентинец выскочил на ворота и элегантно перевесил Гильерме, побежавшего сокращать расстояние. Это первый действительно большой гол Понсе за «Спартак». И вообще в этом матче он доказал, что умеет играть в футбол и способен приносить пользу сегодняшнему «Спартаку».

Но выстрел аргентинца напрочь затмил Ларссон. Шведский футболист тоже выдал свою лучшую игру в «Спартаке», сразу же усилил атакующий футбол, а в концовке разорвал при помощи партнёров «Локомотив» на быстрых атаках. Два его гола получились очень породистыми, а передачи в обоих случаях отдавал Бакаев, насобиравший в итоге ассистентский хет-трик.



Однако, рассуждая об итогах этого матча, не стоит сбиваться на отдельные персоналии. Похвалить нужно обязательно всю команду и тренерский штаб. За непредсказуемость в тактике, за дисциплинированную работу на протяжении всех 90 минут, за компактность, за скорость, понимание своих сильных сторон и разящие удары в нужные минуты. План «Спартака» сработал на все сто. «Локомотив» разгромлен.

Видео доступно на «Чемпионате».

Браво за игру, герр Тедеско! С вами действительно интересно. И «Спартак» тоже снова становится интересным.