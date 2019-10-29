«Он открыл Озила и Нойера». Экс-директор «Локо» будет спасать клуб из Англии

На прошлой неделе «Саутгемптон» в пух и прах проиграл «Лестеру» со счётом 0:9. У клуба, не побеждавшего в АПЛ с сентября, наметился кризис, и дело идёт к кадровым переменам. По информации The Sun, одним из тех, кого рассматривают в качестве спасителя, является Эрик Штоффельсхаус. В нашей стране он известен как бывший спортивный директор «Локомотива», при котором команда выиграла титул чемпиона России.
Где ещё работал?
Немецкий специалист проработал 16 лет в системе «Шальке-04». Восемь из них пришлись на академию клуба: два года в качестве тренера и шесть в качестве ассистента руководителя всех её структур.
Именно Эрику многие ставят в заслугу тот факт, что когда-то «Шальке» удалось раскрыть многих заметных футболистов, позднее игравших в главной команде. Самыми известными из них стали Месут Озил и Мануэль Нойер, сделавшие карьеру суперзвёзд мирового футбола. Также именно Штоффельсхаус занимался трансфером Ивана Ракитича из «Базеля» в «Шальке».
Чем запомнился в «Локомотиве»?
В «Локо» немец работал на посту спортивного директора и занимался трансферами. Костяк сегодняшней команды — во многом его заслуга. Покупка Смолова помогла усилить атаку «Локомотива», а Эдер добавил узнаваемости московской команде в Европе.
К слову о деньгах. Штоффельсхаус умело распоряжался бюджетом клуба. В 2017-м, когда он пришёл в «Локомотив», руководство не давало больших денег на трансферы, но Эрик воспользовался своими связями в Европе. С их помощью он договорился о трансфере Бенедикта Хёведеса. Фарфан вообще был готов завершать карьеру после неудачного сезона в Эмиратах, но спортивный директор дал ему шанс поиграть в Европе и угадал.
«Да, это был риск, но я отлично всё понимал. Я не тот человек, который делает только простые шаги, чтобы избежать вопросов общественности. Очевидные решения и без тебя найдут. Обойти конкурентов можно только какими-то неожиданными ходами», — объяснял он позднее.
При нём в клуб пришёл и бывший игрок «ПСЖ» Гжегож Крыховяк, (тогда ещё в аренду за 1 млн евро), без которого сейчас невозможно представить основной состав москвичей.
Зачем он «Саутгемптону»?
Сейчас Штоффельсхаус больше даёт интервью, нежели занимается спортивной деятельностью, но уже в ближайшее время может вернуться в большой футбол. «Святые» хотят нанять нового спортивного директора после череды серьёзных изменений в руководстве клуба. За последние годы команду уже покинули технический директор Лес Рид, а позже и председатель правления Ральф Крюгер.
«Саутгемптон» славится успешной селекцией — только за последние годы клуб выгодно продал таких игроков, как Мане и ван Дейк, нынешних лидеров «Ливерпуля». В Англии считают, что Штоффельсхаус точно найдёт клубу новых талантливых игроков, которые смогут принести хорошие результаты, а впоследствии и большие деньги.
Вот только в случае с британским таблоидом нужно делать скидку на одну очень важную деталь. Тот же the Sun недавно отправлял Соболева в «МЮ». А незадолго до этого местная пресса отправляла в «Юнайтед» самого Штоффельсхауса.
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