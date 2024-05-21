Whoscored объявил символическую сборную АПЛ по итогам сезона-2023/2024

Статистический портал Whoscored на своём официальном сайте представил символическую сборную прошедшего сезона АПЛ.
Лучшим игроком года стал полузащитник лондонского «Арсенала» Букайо Сака, получивший среднюю оценку 7,7.
Фото: WhoScored
Полностью символическая сборная сезона АПЛ по версии Whoscored выглядит следующим образом:
Вратарь: Альфонс Ареола («Вест Хэм Юнайтед», 7,0).
Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль», 7,1), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», 7,1), Джеймс Тарковски («Эвертон», 7,1), Йошко Гвардиол («Манчестер Сити», 7,0).
Полузащитники: Букайо Сака («Арсенал», 7,7), Родри («Манчестер Сити», 7,6), Коул Палмер («Челси», 7,5), Филип Фоден («Манчестер Сити», 7,6).
Нападающие: Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», 7,4), Сон Хын Мин («Тоттенхэм», 7,3).