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Whoscored объявил символическую сборную АПЛ по итогам сезона-2023/2024

Whoscored объявил символическую сборную АПЛ по итогам сезона-2023/2024
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Статистический портал Whoscored на своём официальном сайте представил символическую сборную прошедшего сезона АПЛ.

Лучшим игроком года стал полузащитник лондонского «Арсенала» Букайо Сака, получивший среднюю оценку 7,7.

Фото: WhoScored

Полностью символическая сборная сезона АПЛ по версии Whoscored выглядит следующим образом:

Вратарь: Альфонс Ареола («Вест Хэм Юнайтед», 7,0).

Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль», 7,1), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», 7,1), Джеймс Тарковски («Эвертон», 7,1), Йошко Гвардиол («Манчестер Сити», 7,0).

Полузащитники: Букайо Сака («Арсенал», 7,7), Родри («Манчестер Сити», 7,6), Коул Палмер («Челси», 7,5), Филип Фоден («Манчестер Сити», 7,6).

Нападающие: Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», 7,4), Сон Хын Мин («Тоттенхэм», 7,3).

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