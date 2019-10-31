Стадион «Сан-Сиро» хотели снести. Но в последний момент одумались

18 сентября «Милан» и «Интер» договорились о совместном строительстве нового стадиона. 26 сентября представили два проекта строительства, а 28-го Городской совет Милана зарубил оба. Причина – реализация любого из них требует строительства нового стадиона взамен «Джузеппе Меаццы».

Решение объяснил мэр Милана Джузеппе Сала: «Пока неясно, возможно ли это, но мы всё же надеемся и призываем клубы попытаться вдохнуть новую жизнь в «Сан-Сиро». Речь идёт не только о стадионе, но и об отелях, офисах, инфраструктуре. Да и сам стадион должен быть полезен не только клубам Серии А, но и женскому, детскому футболу. Нужен диалог, который учтёт интересы не только инвесторов, но и города». Стадион будет сохранён.



Если коротко – это кошмар для клубов. «Интер» и «Милан» зарабатывают на матчах примерно по 40 млн евро за сезон, уступая суперклубам в разы. «Барселона» зарабатывает больше 150 млн за сезон. Реконструкция «Сан-Сиро», по предварительным оценкам, займёт даже больше времени, чем строительство нового стадиона, и обойдётся в ту же цену. Добавим, что во время реконструкции клубам будет негде играть. Но владельцем стадиона является город, и только городские власти могут дать разрешение на снос старого стадиона и строительство нового. Не дали.



У болельщиков «Интера» и «Милана» есть повод для возмущения, но и городские власти можно понять. «Сан-Сиро» не только культовый стадион, один из самых знаменитых в мире. Он имеет глобальную ценность, так как является архитектурной и исторической достопримечательностью даже вне рамок спорта.

Деньги на стадион дал Пирелли. Он владел «Миланом», а не «Интером»

Надпись Pirelli с вытянутой первой буквой на чёрно-синей футболке уже давно воспринимается как неотъемлемая часть клубных цветов. Эта надпись не меняется уже почти 25 лет, причём компания одно время даже владела 15% акций клуба. Но основатель бренда шин Пьеро Пирелли никогда не был связан с «Интером»: он был президентом «Милана». И в 1926 году за свой счёт построил для команды стадион.



Для строительства был выбран район Сан-Сиро, где находился главный городской ипподром. Новый стадион был предназначен только для футбола и лишён беговых дорожек и других признаков лёгкой атлетики – для Италии того времени это было революцией. Но этого и следовало ожидать, ведь к работе над стадионом был привлечён один из важнейших архитекторов Италии первой половины ХХ века – Улиссе Стаккини. Вот как выглядел стадион до реконструкции 1955 года.

Архитектор «Сан-Сиро»: от кладбища в Монце до вокзала в Милане

Стаккини стал известен в узких кругах по одному из своих первых проектов: кладбищу в Монце. После этого он стал получать всё больше заказов, а ближе к концу жизни создал свой главный и спорный шедевр: миланский вокзал.



Величественное и сложное здание, выполненное в смешанном стиле. На первоначальный ар-деко по требованию Бенито Муссолини наслоился имперский стиль, отсылающий к величию античного Рима, а некоторые функциональные решения были, в дань другой моде того времени, модернистскими. Не всем нравится такое сочетание, но оно всех впечатляет. Впрочем, когда Пирелли пригласил архитектора работать над стадионом, до строительства вокзала было ещё пять лет. На матч открытия стадиона «Милан» пригласил «Интер». И проиграл соседям 3:6.

«Милан» и «Интер»: вместе навсегда

До 1947 года стадион был домом только для одного клуба. Площадкой «Интера» была «Арена Чивика», и если вам нужно настоящее ретро, то это оно. Арена, построенная ещё в конце XIX века в подражание античному стилю: с амфитеатром, входом через арку и колоннаду. Кстати, она используется и сейчас: здесь играют миланское дерби детские команды. Посмотрите на эти сиденья.

После 1947 года «Интер» и «Милан» стали проводить домашние игры на «Сан-Сиро» вместе. Примерно тогда же стало ясно, что 35 тыс. зрителей, которые вмещала арена, было явно недостаточно. Через несколько лет была проведена масштабная реконструкция, которая превратила «Сан-Сиро» в культовый стадион, который мы знаем до сих пор.

Реконструкция 1955 года: бетон как материал будущего

Сейчас бетонная коробка в бетонном окружении проигрывает любому парку, но в середине 50-х бетон был модным материалом и с ним много экспериментировали. В частности, архитекторы Армандо Ронка и Ферручо Кальцолари хотели, чтобы стадион, вместимость которого планировали увеличить радикально, не выглядел скучно. И добились этого благодаря остроумному решению: «волнам», опоясывающим коробку, по которым зрители поднимались на верхние ярусы. Реконструкция длилась почти семь лет, достаточно долго, чтобы за это время вокруг арены стали появляться странные личности.

Зато потом стадион сразу стал одним из самых узнаваемых в мире.

Новая арена вмещала почти 100 тыс. зрителей. Почти в три раза больше, чем до реконструкции. Этого удалось достичь благодаря строительству второго и третьего ярусов, а также стандартным тогда для всей Европы стоячим местам. Чтобы отметить открытие, пригласили сборную Бразилии. Бразилия через два года станет чемпионом мира и флагманом стиля, а пока проиграла в Милане со счётом 0:3 на глазах 100 тыс. зрителей – рекорд, который потом так и не был побит.

Фото: wikimedia.org

Этот стадион принял финал Кубка чемпионов 1965 года: «Интер» победил «Бенфику» и стал третьим клубом, который выиграл этот трофей. Из-за популярности места огромная территория была отдана под парковку.

Так стадион выглядел с воздуха.

Реконструкция 1990 года: чуть не опоздали

Следующая масштабная реконструкция случилась перед чемпионатом мира в Италии. И она чуть не сорвалась по срокам: работы были завершены за пару недель до первого матча. Именно тогда стадион обзавёлся четырьмя фирменными башнями по углам строения. И крышей на красных металлических опорах. А заодно избавился от стоячих мест. Вместимость уменьшилась до 85 тыс. зрителей – примерно так же, как сейчас.

Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Именно тогда арена обзавелась ещё одной узнаваемой чертой: оптической иллюзией. Если смотреть на колонну, когда по ней идут люди, трудно поверить, что колонна не вращается.

Во время чемпионата мира в Италии «Сан-Сиро» уже назывался по-другому. Он получил имя в честь Джузеппе Меаццы – легенды итальянского футбола, двукратного чемпиона мира, лучшего бомбардира «Интера», который за свою карьеру поиграл в обоих миланских клубах, а ещё в «Ювентусе».



В таком виде «Джузеппе Меацца» сохранился до наших дней. Реконструкция 2016 года, сделанная под финал Лиги чемпионов, не изменила ничего в его внешности. С тех пор как у стадиона появились колонны и крыша, «Милан» выиграл четыре Лиги чемпионов, ещё одну – «Интер». Место стало культовым из-за футбола, но и нефутбольных событий, таких как рок-концерты. И даже некоторых происшествий.



Таких как беспорядки на трибунах во время плей-офф Лиги чемпионов между «Миланом» и «Интером». Маркус Мерк решил не продолжать матч, «Интер» получил техническое поражение 0:3, а фото Марко Матерацци и Руя Кошты на какое-то время стало самым знаменитым футбольным фото в мире.

В 2016 году стадион принял четвёртый в своей истории финал Лиги чемпионов.



Сейчас ни один из клубов не относится к европейским суперклубам (хотя «Интер» делает первые шаги в правильном направлении), но они объединены общей целью: играть на современном стадионе, комфортном для всех.



Клубам хотелось бы, что вместо сотен метров бетона болельщиков ждали зелёные насаждения, фуд-корты и модные бутики. Вот как они планируют будущее территории.

Но пока городские власти против, старомодный, неудобный и великий стадион будет стоять. И на нём будут проводиться матчи.