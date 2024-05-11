Илья Геркус сравнил ситуацию «Динамо» в РПЛ с историческим сезоном «Байера»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал ситуацию в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» после поражения «Зенита» от ЦСКА (0:1) может выйти на первое место, если обыграет «Балтику».

«У „Динамо“ не просто шанс, не шанс раз в поколение, а шанс прямо-таки исторический. Раз в жизни. Как у „Байера“, — написал Геркус в своём телеграм-канале.

«Динамо» в последний раз становилось чемпионом страны ещё в 1976 году, ещё в СССР. В сезоне-2021/2022 московская команда заняла третье место, завоевав бронзовые медали. В том же розыгрыше команда Сандро Шварца играла в финале Кубка России, в котором проиграла «Спартаку» (1:2). Сейчас «Динамо» тренирует чешский специалист Марцел Личка.