Владимир Федотов высказался о победе ЦСКА над «Зенитом»

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победу в матче 28-го тура чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом» (1:0). Автором победного гола стал нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, который реализовал пенальти.

«Были моменты, когда мы прессинговали высоко. И достаточно успешно это делали. Иногда опускались ниже, но это вынужденно. В последние 10–15 минут глубоко оборонялись. Но и «Зенит» рисковал. Это вынужденная необходимость», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 51 очко за 28 матчей. ЦСКА располагается на шестой строчке, заработав 42 очка.