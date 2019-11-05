«Зенит» лидер не только в таблице. Главные цифры и факты первого круга РПЛ

Вроде недавно РПЛ только стартовала, но в эти выходные закончился уже первый круг. Позади 120 матчей — самое время подвести промежуточные итоги.
— Первое место по итогам первой части чемпионата занимает «Зенит». Суммарно петербуржцы лидировали 7 туров из 15.
— В гонке бомбардиров участвуют три нападающих: Элдор Шомуродов из «Ростова», Александр Соболев из «Крыльев Советов» и Артем Дзюба из «Зенита». На троих они забили 29 голов — столько же, сколько пропустил за 15 туров «Урал».
— Самые крупные победы на счету у «Зенита».
— Еще один момент, в котором «Зенит» лидер – это посещаемость.
— За 15 туров клубы РПЛ получили 587 желтых карточек и 26 – красных. Чаще всего фолили на Александре Соболеве – аж 44 раза.
— И напоследок — немного интересной статистики от InStat.
В материале использованы данные, приведенные на сайте РПЛ, а также приведена статистика из InStat.
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