Защитник «Манчестер Сити» Уолкер заменил вратаря. И сыграл на ноль!

А потом пообещал больше никогда не подшучивать над вратарями.

У матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Аталанта» – «Манчестер Сити» был потрясающий сюжет. Казалось, команда Хосепа Гвардиолы едет в Италию к аутсайдеру группы, проигравшему во всех трёх предыдущих матчах, за очередной простой победой. Но вышло совсем по-другому. Чемпион Англии с огромным трудом и долей везения унёс ноги из Бергамо. Всё благодаря защитнику Кайлу Уолкеру, превратившемуся во… вратаря!

Поначалу игра действительно складывалась в пользу «Манчестер Сити». Гости забили быстрый гол уже на 7-й минуте: Рахим Стерлинг здорово сыграл на перехвате и сам же завершил атаку. Тонкую передачу пяткой в штрафной «Аталанты» ему отдал Габриэл Жезус. Перед перерывом «горожане» ещё и одиннадцатиметровый заработали после попадания мяча в руку Йосипа Иличича. Система VAR убедила судью, что это пенальти и жёлтая карточка. Однако Габриэл Жезус пробил с «точки» мимо ворот.

Гвардиола все больше изменяет своему стилю. В этом трудно найти логику И это вредит «Сити».

Оказалось, что промах бразильца – далеко не самый страшный эпизод для Гвардиолы в матче с «Аталантой». Дальше неприятности посыпались на «Манчестер Сити» одна за одной. В перерыве замену попросил основной голкипер Эдерсон. Его убрали с поля из-за травмы, похоже, не очень болезненной. Тем не менее Пеп решил поберечь бразильца, исходя из того, что 10 ноября его команда сыграет в АПЛ с «Ливерпулем».

Вместо Эдерсона на поле вышел Клаудио Браво. Для чилийца это был первый матч в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Спустя четыре минуты он пропустил после первого удара в створ. Экс-полузащитник «Спартака» Марио Пашалич забил красивый гол ударом головой с линии вратарской. Хуже того, на 81-й минуте «Манчестер Сити» потерял и Браво. Чилиец, исправляя ошибку Илкая Гюндогана, сфолил на Иличиче, за что получил красную карточку! Никогда ранее в ЛЧ не удаляли вышедших на замену голкиперов. Естественно, вратарей в заявке чемпиона Англии больше не оказалось, поэтому в ворота пришлось встать Уолкеру.

Гвардиола помог тренеру «Аталанты» выйти из депрессии. А теперь разгромил его Стерлинг забил три гола, но матч был трудным, несмотря на счёт.

Дебют защитника в новой роли получился идеальным. Кайл совершил в концовке несколько удачных действий в воротах, в частности, отразил непростой удар Руслана Малиновского со штрафного приблизительно с 25 метров. Выпустив мяч из рук, Уолкер со второй попытки зафиксировал его.

«Бывает, я подшучиваю над голкиперами на тренировках, но сегодня понял, что иногда зафиксировать мяч можно только со второй попытки», – признался новоиспечённый вратарь. По статистике Уолкер стал самым надёжным вратарём команды в Бергамо. А «Манчестер Сити» впервые потерял очки на групповом этапе.