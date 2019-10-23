Гвардиола помог тренеру «Аталанты» выйти из депрессии. А теперь разгромил его

Хосеп Гвардиола постоянно делает комплименты коллегам. Особенно, если они ставят атакующий футбол или качественный прессинг. Он называл Маурицио Сарри одним из лучших тренеров мира, Юргена Клоппа – самым сложным соперником, Паулу Фонсеку – готовым тренером для топ-клуба, а Маурисио Почеттино – человеком, который сделал «Тоттенхэм» претендентом на титул. Короче, Пеп дружит со всеми. Поэтому на первый взгляд, его похвала в адрес Джан Пьеро Гасперини не кажется чем-то особенным. «За игрой «Аталанты» приятно наблюдать. У них смелый стиль, они любят рисковать и заставляют соперников подстраиваться». Обычная вежливость перед поединком. Да, но не только.

Особое отношение Пепа к Гасперини – не формальность. В 2003 году, когда Гвардиола играл за «Брешию» и оказался в центре идиотского допинг-скандала (получил дисквалификацию, пропустил полгода, а через несколько лет был оправдан), он посетил тренерскую школу в Коверчано. Там преподавал странноватый молодой тренер Гасперини: интересные идеи, но непрактичные для Италии. Высокий прессинг, контрпрессинг и ставка на владение мячом независимо от соперника: да, для Италии 2003 года это было немного чересчур. Поэтому Джан Пьеро считали хорошим тренером для развития молодёжи. Делать то же самое на топ уровне? Исключено. Но Гвардиола так не считал. Он вырос на голландской школе, играл под руководством ван Гала, идеи Гасперини вряд ли могли его шокировать. Могли впечатлить.

«Он сбежит обратно в Испанию, поджав хвост». Как Пеп уничтожил АПЛ Получилось не сразу.

Восемь лет назад случился главный взлёт и главный провал в карьере Гасперини: перспективного тренера пригласили в «Интер» — возрастную команду звёзд, которые не привыкли играть по схеме с тремя центральными защитниками и носиться по всему полю, прессингуя соперников. Гасперини от своих идей не отказался – сенаторы «Интера» тоже. Дошло до абсурда: он выпускал команду с тремя защитниками, а игроки по ходу матча всё равно перестраивались на игру в четыре на глазах всего стадиона, телезрителей, журналистов и самого Джан Пьеро. Тренер продержался три месяца.



После увольнения Гасперини, по его собственным словам, был опустошён. Вряд ли это преувеличение: представьте себе провинциального, без звёздного игрового прошлого, тренера-революционера, который получает шанс всей жизни, а его банально сливает команда. Но в день увольнения он получил неожиданный звонок. Позвонил Гвардиола. Он только что выиграл Лигу чемпионов и был на пике войны с Жозе Моуринью в чемпионате Испании, но пригласил итальянца в гости. Они не только общались: Гвардиола организовал тактическую лекцию, которую провёл Гасперини. Как в 2003 году, он делился с аудиторией своими взглядами на атакующий футбол. Потом взял паузу на целый год, а потом начал всё с начала в безумном «Палермо».

«Ты сумасшедший». Тренер, сделавший самую крутую команду сезона Вы можете считать эту команду новым «Лестером», но их объединяют только итальянские тренеры – «Аталанта» самобытна и хороша по-своему.

Сейчас Гасперини тренер, который превратил «Аталанту» из кандидата на вылет в кандидата на Лигу чемпионов. Четвёртое, седьмое, третье место – его результаты за три года слишком последовательно высоки, чтобы быть разовой сенсацией. Так Гасперини попал в элитную лигу, где можно встретиться с Гвардиолой не только в ресторане, но и на стадионе. Оба тренера этому обрадовались.



«Если вы хотите болеть за команду, которая победит, болейте за «Ювентус». Но если хотите получить максимум удовольствия от игры, то «Аталанта» — хороший выбор – сказал Гвардиола. «Играть против такой команды, как «Манчестер Сити» — это уже повод для гордости для нас. Мы знаем силу соперника, но это не имеет значения: в матче мы должны показать, на что способны». Теперь это уже не напоминает формальную вежливость перед игрой, не правда ли?

Гвардиола сам себе создал проблемы. Но решил их

После такой предыстории было бы здорово получить от матча что-то особенное. Мы и получили – пусть не попсовую сенсацию, но кое-что даже более интересное.



Гвардиола в Лиге чемпионов регулярно экспериментирует. И не всегда удачно. Матч с «Аталантой» «Сити» начал с гибридной схемой. Без мяча Гвардиола использовал 4-2-3-1. Та же связка центральных защитников, что и с «Кристал Пэлас» — пару Родриго-Фернандиньо, но на этот раз два игрока в опорной зоне. К Гюндогану добавился де Брёйне, который три дня назад играл «восьмёрку». Разница кажется небольшой, всего 10-15 метров, но это только в статике на бумаге. На практике, в первые полчаса де Брёйне выполнил семь передач, которые были получены в атакующей трети поля – против 16 три дня назад.



Это не пустая трата де Брёйне: бельгиец действительно полезен в начальной фазе атак, плюс надо сделать скиду на то, что «Кристал Пэлас» выставил автобус, а «Аталанта» попыталась отобрать у «Сити» мяч. Но и смена позиции на более оборонительную играет роль.



А в позиционных атаках «Сити» Родриго выдвигался вперёд, к Гюндогану, а Менди и Уолкер стягивались в центр. Де Брёйне тоже поднимался выше. Получалась схема 3-2-4-1, в которой, кажется, половина игроков не чувствовали себя комфортно. «Сити» провисал в самой уязвимой фазе – в начале атак. «Аталанта» этим воспользовалась.



Статистика совокупных оборонительных действий (попытки отбора/перехваты/блоки/фолы) до пенальти, который забил Малиновский – 25-13 в пользу гостей. Контрпрессинг «Сити» не работал, более того, у них не держался мяч. При частой смене владения де Брёйне, у которого была двойная роль, терялся и терял позицию. Парадокс: решение Гвардиолы добавить лишнего человека в опорную зону сделало опорную зону более уязвимой к контратакам. «Сити» и «Аталанта» обменивались опасными подходами после перехватов, а в позиционных атаках хозяев не было угрозы. По ключевому показателю – ударам по воротам – у команд на этом отрезке матча тоже полное равенство. По три удара, в том числе, по два из штрафной. Но и помимо ударов были моменты: Фернандиньо (последнему защитнику) приходилось сделать несколько рискованных перехватов.

Фернандинью и Руслан Малиновский Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images

Из такой типичной проблемы родился пенальти. Он был забит в контратаке, при которой половина игроков «Сити» потеряли позиции. Дело не только в пенальти: «Аталанта» атаковала вчетвером против шести, но в момент фола защищающиеся допустили сразу несколько грубых ошибок: 1) Фернандиньо остался один в один, потому что Менди не вернулся; 2) Гюндоган и де Брёйне не контролировали опорную зону, и Малиновский с Гомесом остались одни на дуге штрафной; 3) Кастань врывался в штрафную, и ни Уолкер, ни Родриго его не держали. Другими словами, все три игрока гостей, которые могли получить пас, были свободны, хотя «Сити» вернулся вшестером.



После пропущенного гола «Сити» перестроился. Больше никаких гибридных схем: команда атаковала и защищалась в 4-2-3-1. Эта схема зеркалила 3-4-1-2 «Аталанты» и сводила матч к череде единоборств. В принципе, такая ситуация больше на руку защищающейся команде, которая прессингует и пытается сбить розыгрыш соперника и вынудить его играть забросами, а не через короткий пас. Но это и риск: если индивидуальный класс атакующих намного выше, есть возможность решить эпизод просто за счёт превосходства в мастерстве. «Сити» отыгрался почти сразу же и сделал это за счёт везения и индивидуального мастерства Агуэро. Джимсити, который держал Агуэро, и Масьелло синхронно исполнили искусственный офсайд. По идее, правильно, но Серхио великолепно чувствует момент для рывка. Он ускорился идеально, уложившись в лимит буквально в доли секунды. Ну и Масьелло явно растерялся, когда понял, что офсайда нет.



Пропустив, «Аталанта», которая здорово играла, допустила ключевую ошибку: слишком поверила в себя. Гости увлеклись атакой и на 37-й минуте оказались вшестером у чужой штрафной. «Сити» отобрал мяч, через пять пасов на пространстве довёл мяч до чужой штрафной, где сбили Стерлинга.

«Аталанту» убили по расписанию

Всё, что случилось после 2:1, уже не так интересно. Это читалось. «Аталанта» потратила слишком много сил в первом тайме и не могла поддерживать тот же уровень прессинга. К тому же гости больше владели мячом: счёт обязывал их атаковать, а это смелая команда. Во втором тайме гости больше владели мячом и играли с тремя защитниками и ромбом в полузащите – суперсмелая схема, которую иногда использовал в «Барселоне» Луис Энрике. Отдадим Гасперини должное: его команда провалила второй тайм красиво, нанеся семь ударов из пределов штрафной и вынудив «Сити» перейти на постоянный тактический фол, который в итоге стоил удаления Фодена. Но в целом такой стиль был удобен Гвардиоле. Это доказал третий гол «Сити» (первый из трёх голов Стерлинга) – идеальный командный гол, В котором каждый из четырёх игроков «Сити» в чужой штрафной мог забивать, все предпочли улучшать позицию для удара.



Стерлинг в итоге набил невероятную статистику: сделал хет-трик и отдал голевой пас. У него 24 результативных действия в 17 матчах сезона.

Рахим Стерлинг Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images

«Аталанта» не набрала ни одного очка после трёх туров, и это, конечно, провал. Но ведь и спрос с этой команды не такой, как с остальных в группе. «Шахтёр» регулярно играет в Лиге чемпионов и выходит в плей-офф, но всё равно постоянно получает разгромы от «Сити». Игроки «Динамо» тоже привыкли к турниру – но всё равно в каждом розыгрыше получают разгромы. Для игроков и тренера «Аталанты» это дебют. Но после провала в Загребе, в двух следующих матчах команда выполнила главную цель Гасперини: показала хороший футбол.



Не тот случай, когда проигравшим не нужно переживать из-за разгрома. А вот выигравшим есть, над чем подумать. В частности, над тем, что сложные тактические детали плана Гвардиолы опять слишком усложнили матч его команде. Он потом всё исправил, но важен не результат, а сам принцип: это повторяющаяся ситуация. И условный «Атлетико» в плей-офф Лиги чемпионов, получив преимущество на старте матча, может не отдать его так легко, как «Аталанта».



Чтобы читать больше материалов автора, подписывайтесь на его телеграм-канал «Диего Симеонович».