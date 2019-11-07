«Разве фанаты «Барселоны» куда-то уходят»? Вальверде шутит про отставку

Болельщики из онлайн-школы английского языка Skyeng снова с вами — смотрят самые интересные матчи, читают англоязычные соцсети и вылавливают самые интересные слова, которые пригодятся вам, чтобы спорить о футболе с иностранными фанами.

It's time to say goodbye — пора прощаться

Соцсети 5 ноября кипели не от традиционного обсуждения игроков, а от критики в адрес главного тренера «Барселоны» Эрнесто Вальверде. Матч против пражской «Славии» вышел провальным. А в соцсетях появился хештег #ValverdeOut.

Журналист: Как вы думаете, пришла пора попрощаться с фанами «Барсы»?

Вальверде: Почему? Куда они уходят?

Instead — вместо

Особое внимание 6 ноября было приковано к корейскому футболисту «Тоттенхэма» Сон Хын Мину. В выходные состоялся матч АПЛ «Эвертон» — «Тоттенхэм», в ходе которого Сон Хын Мин жёстко сфолил на Андре Гомеше. Португалец получил жуткую травму ноги, а у Сона случилась настоящая истерика — футболист долго рыдал в прямом эфире. Он так переживал, что руководство клуба даже собиралось нанять ему психолога. Сон получил красную карточку, но она вскоре была отменена. А болельщики очень переживают за корейца.

Вместо того чтобы отмечать гол, Сон Хын Мин извиняется перед Андре Гомешем.

Sheer — истинный, абсолютный

Вы вряд ли захотите, чтобы этот парень выгуливал вашу собаку, но ему нельзя не симпатизировать!

To strike as something — казаться чем-то

То, как Сон «отметил» свой гол вчера, явно извиняясь за то, что случилось в прошлые выходные, было исполнено достоинства. Он, очевидно, всё ещё травмирован случившимся. Грустно и за него, и за Гомеша. Сон не кажется мне грубым игроком.

To keep a clean sheet — отстоять матч всухую

Ещё одно заметное событие 6 ноября произошло в матче «Аталанта» — «Манчестер Сити». Сразу два вратаря британского клуба не сумели завершить матч, и место в воротах гостей пришлось занять защитнику Кайлу Уолкеру. Сразу же после этого он сумел отразить удар Руслана Малиновского со штрафного. Событие радостное, но шуток сразу же родилось едва ли не больше, чем поздравлений.

Кайл Уолкер отстоял матч всухую.



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