Автобус по-зенитовски. И не на поле, а на дорогах Петербурга!

В Санкт-Петербурге на городском маршруте появились автобусы в цветах «Зенита». ГКУ «Организатор перевозок» и ГУП «Пассажиравтотранс» совместно с футбольным клубом выпустил два автобуса, покрашенных в традиционные цвета чемпиона России.

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Ещё в августе этого года был запущен опрос о выборе единого цвета для общественного транспорта Северной столицы. На обсуждение предложили несколько цветов: сине-голубой, который используется на современных троллейбусах с автономным ходом, цвет морской волны, яркий лазурный, белый и жёлтый. В голосовании приняли участие около 25 тыс. человек. Почти 40% опрошенных выбрали ярко-лазурный. По итогам голосования был разработан дизайн-проект для оформления транспорта с использованием ярко-лазурного цвета.



С 9 ноября по одному автобусу в новом цвете начнут работу на маршрутах № 1 и № 3 в экспериментальном режиме. Номера выбраны неслучайно: первый символизирует победителей, а тройка – букву «З». Параллельно на сайте «Организатора перевозок» запустят ещё один опрос, чтобы жители города могли оценить, как автобусы вписываются в стилистику города. По результатам эксперимента в 2020-м будет принято решение о новом едином цвете для общественного транспорта Петербурга.



Сегодня же в пробную поездку от Московского вокзала до Дворцовой площади отправились два автобуса. В этом мероприятии приняли участие гендиректор «Зенита» Александр Медведев, главный тренер Сергей Семак, вратарь Михаил Кержаков, полузащитники Александр Ерохин и Алексей Сутормин, а также игроки фарм-клуба и молодёжки. Петербургский клуб подготовил больший сюрприз для горожан. Заходившие в автобусы обычные пассажиры с удивлением обнаруживали, что едут в транспорте со звёздами и не верили, что проезд бесплатный. За автографом, кажется, никто не решился подойти, но несколько человек сфотографировались на фоне зенитовского тренера и футболистов.



«Зенит» неразрывно связан с Петербургом, – прокомментировал появление новых автобусов Медведев. – Для большинства жителей города наш клуб является таким же символом города, как Эрмитаж, Петропавловская крепость или крейсер «Аврора». Цвета «Зенита» прекрасно сочетаются со стилистикой города, поэтому выбор большинства участвовавших в голосовании горожан выглядит очень взвешенным и логичным. Для нас было большой честью принять участие в столь масштабном и важном городском процессе. Сотни тысяч петербуржцев ежедневно пользуются общественным транспортом. Мы надеемся, что новый цвет приживётся в Петербурге и со временем по улицам города будет курсировать исключительно зенитовский транспорт. Нет ли опасения, что новые автобусы станут ассоциироваться у болельщиков с выбором «автобусной» тактики? Действительно, есть такое понятие «поставить автобус». Но мы не ставим, мы на нём ездим.

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Семака тоже спросили про «автобусную» тактику российских клубов в еврокубках.



«Не думаю, что часто выставляем „автобус“, – сказал главный тренер «Зенита». – Отталкиваемся от игры соперника. Если соперник сильнее нас, то нужно использовать свои сильные стороны. Мы растём и двигаемся вперёд, чтобы играть лучше. Придет время, когда сможем с позиции силы играть против европейских клубов, тогда мы так и будем играть.



Что касается автобусов в зенитовских цветах, то это хороший маркетинговый ход клуба для привлечения внимания и новых болельщиков. У «Зенита» в городе особое положение. Петербург часто ассоциируется с «Зенитом», и мы рады поучаствовать в этом мероприятии. Конечно, какая-то часть людей обращает внимание на команду из-за результатов, а какая-то просто любит «Зенит». У любого клуба бывают взлёты и падения. Сейчас у нас хорошее время. Команда на данный момент чемпион страны. Наверное, так будет не всегда, но это не значит, что надо меньше любить свой клуб. Моё отношение к возможному переименованию станции «Новокрестовская» в «Зенит»? Положительное. Это будет более понятно. На мой взгляд, «Новокрестовская» не так хорошо звучит».