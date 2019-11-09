Грубая ошибка судьи помогла «Динамо» выиграть. Об этом будут говорить еще долго

«Динамо» победило «Рубин» в Казани. Единственный гол в матче забил Себастьян Шиманьяски. Одним из ключевых эпизодов стало удаление полузащитника «Рубина» Александра Зуева.
Первую желтую карточку он получил на 26-й минуте за грубую игру. Бесспорный фол, за который вполне можно дать желтую – на усмотрение арбитра. Рефери Турбин показал карточку, хотя Зуев настаивал, что случил его первый фол в игре.
На 45-й минуте судья принял странное решение и показал Зуеву вторую желтую карточку. В центре поля защитник «Динамо» Рыков, находясь без мяча, сделал блокировку Зуева. На повторе видно движение корпусом в тело бегущего Зуева, который пытался обойти динамовца слева. После небольшого контакта Рыков упал на поле и продемонстрировал, что ему больно. Судья показал вторую желтую хавбеку «Рубина», который отказывался верить в удаление.
Комментатор матча Роман Титов сказал: «Рыков сыграл не совсем честно, но грамотно», а тренер «Ахмата» Равиль Сабитов в эфире «Матч ТВ заявил: «Судья не разобрался. Это был хоккейный прием со стороны Рыкова, который подставился под соперника».
Твиттер «Рубина» отреагировал моментально:
После перерыва судья решил уровнять составы и показал вторую желтую уже игроку «Динамо». Не повезло украинскому центральному защитнику Ордецу. Оба предупреждения он получил за отмашку в лицо сопернику. Хотя в первом случае на повторе кажется, что защитник не касался рукой лица Кьяртанссона. Возможно коснулся плечом, но тут очень тяжело понять по трансляции.
На 66-й минуте судья показал вторую желтую динамовцу и там действительно весьма похоже, что Ордец заехал локтем в лицо Кварацхелии. Ордец был настолько расстроен из-за удаления, что едва не бросил свою футболку в арбитра.
После удаления главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков сразу выпустил другого центрального защитника Романа Евгеньева. Гости заканчивали матч со схемой в пять защитников и несмотря на давление «Рубина» довели матч до победы.
Турнирная таблица РПЛ
После этой игры «Динамо» поднялось на 11-ю строчку, обойдя в том числе «Рубин». Команда Романа Шаронова опустилась в зону стыковых матчей.
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