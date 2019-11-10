Головин забил эффектный гол за «Монако»! Его мяч стал победным

Перед стартом матча «Монако» — «Дижон» болельщиков монегасков ждала прекрасная новость. Новый лидер клуба Ислам Слимани наконец восстановился после травмы и попал в стартовый состав команды Жардима.

Благодаря появлению алжирца на поле «Монако» начал встречу 13-го тура Лиги 1 гораздо бодрее, чем предыдущую игру чемпионата — с «Сент-Этьеном». Хозяева больше владели мячом и намного чаще угрожали чужим воротам. Особенно активны у монегасков были Слимани и Головин. Алжирец губил опасные моменты, промахиваясь с выгодных позиций, а российский полузащитник с завидным постоянством делал навесы то на футболистов «Джижона», то в руки вратарю. С угловых хавбек подавал значительно точнее, но мяч всё равно в сетку не залетал.

«Монако» снова провалился. Головин был активен, но помочь команде не смог А ведь казалось, что монегаски наконец начали набирать форму.

Хозяева смогли забить лишь тогда, когда эта пара поменялась ролями. Слимани сделал отличный заброс в сторону штрафной площади, после чего Головин принял мяч на грудь, а вторым касанием отправил его точно в левый нижний угол ворот – голкипер гостей Гомис был бессилен.

Забитый гол помог Александру поймать кураж. В начале второго тайма он едва не оформил дубль. Получив мяч в штрафной площади, Головин чуть приблизился к воротам и пробил в ближний угол. К сожалению для россиянина, на этот раз Гомис с ударом хавбека справился.



Увлёкшись нападением, «Монако» пропустил контратаку, остановить которую смог лишь Головин. В нескольких сантиметрах от штрафной Александр снёс Кадиса, получив заслуженную жёлтую карточку. Тем не менее фол россиянина оказался оправданным – преобразовать штрафной удар в забитый гол соперники «Монако» не смогли.



К середине второй половины игры «Дижон» усилил давление. От пропущенного гола «Монако» спасли лишь рассеянность гостей в финальной части атак и блестящая игра Бенжамена Лекома.



Справившись с опасными вылазками соперника на чужую половину поля, хозяева вернули себе инициативу и довели встречу до победы. Заработав три очка, они поднялись на 8 строчку чемпионата Франции.



Александр Головин стал не только автором решающего гола, но и, пожалуй, лучшим игроком матча. В игре с «Дижоном» россиянин отметился 3 ударами в створ ворот, сделал 33 точных передачи из 38, отдал 4 ключевых паса, а также выиграл одно верховое единоборство.



В минувшей трети сезона в Лиге 1 российский полузащитник уже забил столько же, сколько в кампании-2018/19. Во Франции Александр абсолютно точно прогрессирует. Ждём и дальше прекрасных матчей Головина!