Месси сделал хет-трик и победу «Барсы». Опять красиво забивал со штрафных

«Реал» захватил единоличное лидерство в Примере всего на пару часов. «Барселона» не отстаёт, несмотря на все разговоры о кризисе в игре команды Эрнесто Вальверде. Победу над «Сельтой» на «Камп Ноу» принёс тот, кто и должен «делать разницу» в самые трудные минуты – Лионель Месси.

Долго восстанавливавшийся после травмы аргентинский форвард наконец-то возвращает свою лучшую форму. В последних шести матчах за «Барселону» в Примере Месси набрал 12 баллов по системе «гол плюс пас», забив восемь мячей и выдав четыре голевые передачи. В нынешнем сезоне это первый хет-трик для Лео. Теперь он сравнялся с Криштиану Роналду: оба форварда 34 раза оформляли хет-трики в чемпионате Испании.

Шесть дней назад «Сельта» отправила в отставку главного тренера Франа Эскрибу. Его место занял Оскар Гарсия – воспитанник «Барселоны» и экс-игрок каталонского клуба. Видимо, руководство «Сельты» рассчитывало, что такая перестановка как-то встряхнёт команду перед матчем на «Камп Ноу». Но приход 46-летнего бывшего наставника «Олимпиакоса», «Сент-Этьена», «Ред Булл Зальцбурга» и «Уотфорда» не дал мгновенного эффекта. «Барселона» выиграла с большим перевесом по владению мячом (60% на 40%) и почти двукратным по ударам по воротам – 10:6 (в створ – 7:5).

Месси вывел вперёд хозяев в середине первого тайма, реализовав пенальти, назначенный за игру рукой. Форвард катнул мяч в левый от себя угол, а вратарь не угадал – прыгнул в другую сторону. Впрочем, на 42-й минуте «Сельта» отыгралась: очень красивый гол ударом со штрафного забил Лукас Оласа. К слову, полтора года назад этот левый защитник мог перейти в «Зенит», но в результате оказался в «Сельте», где доказывает, что может исполнять «стандарты» не хуже Месси. Тем не менее на перерыв команды ушли при счёте 2:1 в пользу «Барселоны». Лео тоже сотворил блестящий гол со штрафного, отправив мяч в сетку ударом с 22-23 метров. Вообще это всего лишь второй случай в карьере Месси, когда он в одной игре поражает ворота с «точки» и со штрафного.

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Через две минуты после начала второго тайма Месси оформил хет-трик. И опять ударом со штрафного! На сей раз «стандарт» был назначен чуть-чуть ближе к воротам соперника, однако эпизоды с двумя голами очень похожи. Забавно, но факт: Месси в одной игре с «Сельтой» забил со штрафных больше, чем Роналду за 1,5 года. В концовке Серхио Бускетс превратил победу «Барселоны» в разгром. Он отличился за каталонцев впервые с мая 2017-го. Полузащитник подобрал мяч и точно пробил, воспользовавшись тем, что ему никто не мешал. Все довольны, кроме разве что Антуана Гризманна: француз пятый матч подряд ушёл с поля без гола.