В Испании наконец-то непредсказуемая чемпионская гонка. Почему это плохо

Неделю назад на «Чемпионате» вышел материал про «Гранаду», которая тогда занимала первое место в Примере. «Гранада» точно заслужила хоть недолго побыть в центре внимания, это команда с необычной (на грани абсурда) историей последних лет. Но её первое место после 10 туров было аномалией. Причём, дело даже не в ней, а в других клубах.

Команда с самым дешёвым составом – на первом месте в Испании. Объясняем как Семь тренеров за два года. История «Гранады» — не про тактику и состав, а про абсурд и приключения.

Сейчас в чемпионате Испании лидируют «Барселона» и «Реал»: у обоих по 22 очка в 11 матчах. Выглядит солидно, но только если не знать об одном факте. 22 очка в 11 матчах – это худший показатель для лидера Примеры с ноября 2000 года, когда первое место делили «Валенсия» и «Депортиво». Второй с конца результат в XXI веке. За это время чемпионат видел многое. Чемпионства «Валенсии», постепенный упадок «Депортиво» (от чемпиона до Сегунды, потом обратно в середняки), эпизодические взлёты «Мальорки», «Вильярреала» и «Реала Сосьедад». Но одно оставалось неизменным: будущий чемпион Испании начинал сезон убедительнее, чем сейчас.

Когда «Барса» и «Реал» были сильнее? Почти всегда

В подавляющем большинстве случаем это были «Барселона» или «Реал». А чаще – вместе. За последние 13 сезонов сразу обе главные команды Испании имели к этому моменту больше очков, чем сейчас, 12 раз. 100% не удалось достичь из-за прошлогоднего эксперимента мадридцев с Лопетеги. Прошлый раз, когда у обоих клубов были нынешние результаты (осенью 2006-го), в «Реале» ещё играл Джонатан Вудгейт, а в «Барселоне» — Людовик Жюли. 12 лет – это не просто произвольный отрезок. Он захватывает период до эпохи Месси и Роналду. То есть даже до них очков было больше.

Фото: Bagu Blanco/Getty Images

Разрыв между топами и остальными произошёл в начале нулевых и со временем только увеличивался. Можно обижаться на прозвище «чемпионат двух команд», но у этого разделения были объективные экономические причины: в Испании есть два глобальных футбольных бренда с международной фан-базой и масса локальных брендов. Разница в финансовых возможностях обеспечивала определённую фору в результатах. А потом появились Месси и Криштиану и всё заверте… А потом ещё Диего Симеоне добавил третью команду, так что Примеру стало нельзя называть «чемпионатом двух команд». Она стала чемпионатом трёх.

Это важно: не только классическая «Барса» Гвардиолы и не только убийственный «Реал» Моуринью были в космосе по сравнению с остальными. И при Тате Мартино, и при Тито Виланове, и при Карло Анчелотти, и даже при Рафе Бенитесе. Да, даже при Бенитесе «Реал» набирал очки лучше, чем сейчас. Преимущество двух (потом трёх) команд был так велико, что потеряв очки в трёх-четырёх матчах осенью, можно было выбыть из чемпионской гонки, потому что даже отрыв в 4-5 очков от лидера для Испании слишком велик: его невозможно отыграть за целый сезон. Это подтверждала статистика.

Уникальный сезон: хромают все

Именно это делает нынешний чемпионат уникальным. В плохом смысле. Если бы вот эта «Барселона», этот «Реал» и этот «Атлетико» попали в «нормальный» чемпионат Испании последних лет так 15, они бы уже сейчас, в ноябре, потеряли шансы на титул. Но из-за аномального наслоения кризисов две из этих проблемных команд возглавляют турнирную таблицу и являются очевидными фаворитами гонки. А третья отстала всего на очко и тоже может стать чемпионом. Обычно такой острой борьбой за титул восхищаются. Но есть разница.

В Англии великая гонка за титул. Впервые сразу две команды играют так мощно Просто получаем удовольствие от этого зрелища.

Круто, когда мощные команды не дают друг другу передохнуть до последнего тура. Но когда все задыхаются с самого начала, ну… это уже на любителя. «Барса» снова потеряла очки?! Какая непредсказуемая гонка. Стоп, да ведь и «Реал» потерял. И «Атлетико». Я вам даже больше скажу: из первой пятёрки Примеры в прошлом туре очки потеряли все пять. Зато «Реал Сосьедад» выиграл, поэтому прыгнул с шестого места сразу на разделённое с двумя суперклубами первое. Спасибо, «Сосьедад». Эта команда тоже заслуживает побыть в центре внимания. Но всё-таки, что происходит с суперклубами?

Кризис «Барселоны»

Из трёх претендентов на чемпионство «Барселона» переживает самый странный кризис. В команде собраны сильные игроки, а её тренер выиграл два чемпионства за два года и ещё раньше успех зарекомендовать себя хороших тактиком. Но всё это – отдельно друг от друга. На третий год работы Вальверде зависимость от Месси перешла ту грань, где она была доказательством гениальности Месси и стала симптомом безыдейности, переходящей в беспомощность.

У «Барселоны» три серьёзные проблемы. Нужен тренер, который решит хотя бы две Одна из проблем – Месси.

Если коротко, то «Барселона»: а) недостаточно хороша в позиционной атаке для команды, которая является символом позиционных атак; б) недостаточно прессингует (и контрпрессингует) для команды, у которой проблемы с позиционными атаками. А в выездных матчах это умножается на два. Ну и Вальверде максимально не похож на человека, который знает, как всё исправить.

Кризис «Реала»

Очень скоро Серхио Рамос, напуганный перспективой опять работать с Моуринью, выйдет к журналистам и опять скажет им, что в «Реале» всё здорово, и что он готов умереть за Зидана. А пока этого не произошло, можно посмотреть на ситуацию объективно. Флорентино Перес явно вернул Зидана под определённые трансферные гарантии. И «Реал» действительно потратил много (больше всех в Европе), но кажется, что кадровая революция не была согласована с тренером. Иначе объяснить отсутствие дорогого центрального полузащитника просто невозможно.

«Реал» летом потратил 300 млн евро. И должен потратить ещё столько же Виноват один человек. Не тренер.

Можно винить Переса за неадекватную трансферную политику (трудно было потратить 300 млн ещё более неэффективно), но и Зидан с доставшимся составом справляется не лучшим образом. Возможно, он просто ждёт, когда Эден Азар вернёт лучшую форму, чтобы играть на него, как раньше команда играла на Криштиану. Согласен, так себе предположение, но характер игры «Реала» не даёт повода для других.

Кризис «Атлетико» (кризис ли?)

К «Атлетико» объективно меньше вопросов. Во-первых, Симеоне потерял главного игрока своей команды последних нескольких лет. Жоау Фелиш стоил столько же, сколько Антуан Гризманн, но это говорит только об особенностях клаусулы француза, а не о том, что португалец здесь и сейчас настолько же полезен. Во-вторых, «Атлетико» отпустил ещё несколько важных игроков, которым приобрёл замену на перспективу. То есть несмотря на большое количество покупок, глубина состава не увеличилась, изменился старт.

У Симеоне проблема с атакующими игроками. Они становятся хуже в «Атлетико» За три года клуб потратил на центрфорвардов и вингеров больше 320 млн евро.

Требовать от «Атлетико» выигрывать все матчи подряд не совсем адекватно: благодаря Симеоне команда заставила весь мир воспринимать себя как реальную третью силу в Испании, но по экономическим показателям «Барса» и «Реал» всё равно недосягаемы. Посмотрите на новичков «Атлетико». Лоди, Эрмосо, Эррера, Триппьер, Фелипе: кто из них похож на игрока, который сходу займёт место в старте «Барселоны»? Так что происходящее с «Атлетико» даже нельзя назвать кризисом. Но есть нюанс. Если бы сам Симеоне руководствовался такой логикой, он не выиграл бы Примеру.

Диего в Мадриде с декабря 2011 года. Сейчас начался его седьмой полный сезон в команде, и ни разу «Атлетико» не набирал в 11 турах меньше 20 очков. Несколько раз было столько же. То есть нынешний сезон – точно не провальный. Но с другой стороны – шанс этого «Атлетико» на трофеи заключается именно в том, чтобы ловить момент, когда у суперклубов кризис. Сейчас именно такой момент, причём уникальный по синхронной слабости результатов «Реала» и «Барселоны». «Атлетико» не готов.



В мелодрамах есть типичный момент: когда главный герой сказал что-то не то любимой девушке (или вообще ничего не сказал). И тут какой-то второстепенный персонаж обязательно говорит: «Если ты ждал подходящего момента – это был он». Вот это сейчас происходит с «Атлетико». Нужно было отрываться на три, четыре, пять, сколько получится, пока у самых богатых такие проблемы. Вместо этого мадридцы на своём родном третьем с половиной месте с перспективами на чистое третье. Да что ж такое.

Если Симеоне хочет уйти из «Атлетико», сейчас лучший момент Краткий гид по структуре «Атлетико»: Симеоне ещё важнее, чем вы думаете.

Ну а дальше-то что? (с)

Если вы болеете за «Барсу» или «Реал», настроение у вас не очень. Но оно могло быть и хуже: ведь кризис благодаря редчайшему стечению обстоятельств не лишает ваш клуб шансов на победу в Примере. Неплохой расклад на сезон. Если болеете за «Атлетико», то, вероятно, воспринимаете происходящее стоически. Как всегда.



Что касается тех, кому интересен испанский футбол как таковой, кому хочется, чтобы суперклубы мчались на полной скорости, желательно, олицетворяя противоположные игровые стили (так интереснее!) и сшибались друг с другом в эмоциональных драматичных матчах… ну, тогда, во-первых, не пересматривайте последнее мадридское дерби. Там всего этого нет. А во-вторых, жаль, что в Испании не играет «Лестер». Вот кто бы разогнал топам кровь. Остаётся ещё надежда на Хулена Лопетеги, но это, знаете ли, так себе надежда.



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