18-летний чеченец из Дании может перейти в ЦСКА. Кто такой Асхаб Мукудаев?

В ЦСКА на просмотр приехал 18-летний датский вингер Асхаб Мукудаев. Сегодня он появился на поле во втором тайме товарищеской игры с ростовским СКА (5:1). Футболист принадлежит датскому «Хельсингеру», который выступает во втором дивизионе Дании и в ближайшее время может пополнить состав «армейцев».

Кто такой?

Асхаб родился в городе Хиллерёд (Дания) и является воспитанником датского «Норшеланна», академия которого считается одной из лучших не только в Дании, но и во всей Скандинавии. Мукудаев выступал за академию другого датского клуба — «Мидтьюланда». Он не раз становился лучшим игроком юношеских турниров, а с раннего детства получил прозвище Бекхэм.



Его отец, Абубакар Мукудаев, является ветераном чеченской тяжёлой атлетики. После переезда в Данию он продолжил тренировать атлетов в спортивном зале. Сын же выбрал футбол.

Несмотря на чеченские корни, у Асхаба есть датское гражданство. При этом, судя по информации на сайте Transfermarkt, российский паспорт у него тоже есть. Учитывая, что за сборную Дании он пока не заигран, в теории Асхаб ещё может выступать за Россию. В контексте будущего лимита на легионеров для ЦСКА это может сыграть очень важную роль.

Первые успехи

В возрасте восьми лет Мукудаев получил возможность провести тренировку со сборной Дании. Раз в месяц лучшим молодым футболистам страны разрешается поиграть вместе с лучшими игроками датской сборной. Такую практику местная федерация футбола использует для того, чтобы молодые футболисты получали стимул для дальнейшего развития.

Крайний слева Фото: из личного архива Асхаба Мукудаева

Несмотря на свой юный возраст, Мукудаев провёл несколько игр за основную команду «Хельсингера», которая в настоящее время лидирует в первенстве второго дивизиона Дании с отрывом в 11 очков.

Фото: SportChain Cup Dordrech

Асхаб может сыграть на разных позициях. Обычно он выступает на левом фланге полузащиты, но может быть задействован как в центре, так и в линии нападения. При этом чеченский футболист может пробить одинаково как с левой, так и с правой ноги. В этом сезоне 18-летний вингер провёл 11 игр за молодёжную команду «Хельсингера», забив три мяча.

Эмоции от просмотра

Сам футболист остался доволен атмосферой в ЦСКА, о чём заявил журналистам.



«Эмоции прекрасные. Это то, чего я хочу достичь. Я поиграл всего 5-10 минут, но мне было приятно выйти на поле.

Как мне Москва? Люблю этот город. Что касается команды, тут всё профессионально, счастлив быть её частью. ЦСКА — большой российский клуб. По поводу будущего пока ничего не знаю, решение принимается не мной — для этого есть тренер и команда. Но, если останусь тут, буду очень рад. С тренером пока не разговаривал», — рассказал Мукудаев журналистам.