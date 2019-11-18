18-летний чеченец из Дании может перейти в ЦСКА. Кто такой Асхаб Мукудаев?

В ЦСКА на просмотр приехал 18-летний датский вингер Асхаб Мукудаев. Сегодня он появился на поле во втором тайме товарищеской игры с ростовским СКА (5:1). Футболист принадлежит датскому «Хельсингеру», который выступает во втором дивизионе Дании и в ближайшее время может пополнить состав «армейцев».
Кто такой?
Асхаб родился в городе Хиллерёд (Дания) и является воспитанником датского «Норшеланна», академия которого считается одной из лучших не только в Дании, но и во всей Скандинавии. Мукудаев выступал за академию другого датского клуба — «Мидтьюланда». Он не раз становился лучшим игроком юношеских турниров, а с раннего детства получил прозвище Бекхэм.
Его отец, Абубакар Мукудаев, является ветераном чеченской тяжёлой атлетики. После переезда в Данию он продолжил тренировать атлетов в спортивном зале. Сын же выбрал футбол.
Несмотря на чеченские корни, у Асхаба есть датское гражданство. При этом, судя по информации на сайте Transfermarkt, российский паспорт у него тоже есть. Учитывая, что за сборную Дании он пока не заигран, в теории Асхаб ещё может выступать за Россию. В контексте будущего лимита на легионеров для ЦСКА это может сыграть очень важную роль.
Первые успехи
В возрасте восьми лет Мукудаев получил возможность провести тренировку со сборной Дании. Раз в месяц лучшим молодым футболистам страны разрешается поиграть вместе с лучшими игроками датской сборной. Такую практику местная федерация футбола использует для того, чтобы молодые футболисты получали стимул для дальнейшего развития.
Несмотря на свой юный возраст, Мукудаев провёл несколько игр за основную команду «Хельсингера», которая в настоящее время лидирует в первенстве второго дивизиона Дании с отрывом в 11 очков.
Асхаб может сыграть на разных позициях. Обычно он выступает на левом фланге полузащиты, но может быть задействован как в центре, так и в линии нападения. При этом чеченский футболист может пробить одинаково как с левой, так и с правой ноги. В этом сезоне 18-летний вингер провёл 11 игр за молодёжную команду «Хельсингера», забив три мяча.
Эмоции от просмотра
Сам футболист остался доволен атмосферой в ЦСКА, о чём заявил журналистам.
«Эмоции прекрасные. Это то, чего я хочу достичь. Я поиграл всего 5-10 минут, но мне было приятно выйти на поле.
Как мне Москва? Люблю этот город. Что касается команды, тут всё профессионально, счастлив быть её частью. ЦСКА — большой российский клуб. По поводу будущего пока ничего не знаю, решение принимается не мной — для этого есть тренер и команда. Но, если останусь тут, буду очень рад. С тренером пока не разговаривал», — рассказал Мукудаев журналистам.
- 18 ноября 2019
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