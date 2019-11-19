На Евро-2020 готовимся к Бельгии и Дании. Что определил успех датчан?

Похоже, будет ещё и Финляндия. Изучаем расклады для сборной России перед жеребьёвкой после попадания сборной Дании на Евро-2020.

Сборная России вышла на Евро-2020 со второго места в группе и ждёт жеребьёвки, которая состоится 30 ноября в Бухаресте. Ситуация с нашими возможными соперниками в финальной стадии турнира должна была стать понятнее после игры Ирландия – Дания в Дублине, в котором определялась судьба датчан. Мы связаны, поскольку Петербург и Копенгаген принимают будущим летом матчи группы «В».

Евро-2020. Отборочный цикл. Таблицы

Что прояснил результат матча Дании?

Во-первых, определились ещё два участника Евро-2020. Теперь известны 19 из 20 сборных, завоевавших прямые путёвки на чемпионат Европы. Помимо России это Бельгия, Италия, Хорватия, Англия, Польша, Испания, Украина, Франция, Германия, Нидерланды, Турция, Австрия, Чехия, Финляндия, Швеция, Португалия, Швейцария и Дания.

Двадцатая команда определится во вторник в противостоянии Венгрии (12 очков), Уэльса (11) и Словакии (10). Валлийцы принимают венгров, так что кто победит, тот и выйдет. Словакам в свою очередь нужно обыгрывать дома Азербайджан и надеяться на ничью во встрече конкурентов.

Кто в каких корзинах окажется при жеребьёвке?

Перед жеребьёвкой 24 участника финальной стадии чемпионата Европы будут разбиты на четыре корзины по шесть команд в каждой. Рейтинг сборных определяется результатами их выступления в отборочном цикле.

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Первая корзина: шесть лучших по набранным очкам команд, занявших первые места в

группах отбора Евро-2020. В этой корзине забронировали себе места Италия, Англия, Бельгия, Испания и Украина. Почти наверняка здесь же окажется и Германия, которой в последнем туре нужно просто обыграть дома североирландцев.

Вторая корзина: четыре оставшихся победителя групп и две лучшие команды, занявшие вторые места. В этой корзине забронировали себе места Франция, Польша, Швейцария, Хорватия и Россия. Почти наверняка здесь же окажутся и Нидерланды, которым достаточно выиграть дома у Эстонии.

Третья корзина: следующие шесть команд (3-8 позиции по рейтингу), занявшие вторые места. В эту корзину попадут Португалия, Турция, Дания, Австрия, Швеция и, скорее всего, Чехия.

Четвёртая корзина: две худшие команды (9-10 по рейтингу) из занявших вторые места, а также четыре победителя «стыков» Лиги наций. В эту корзину попадут Венгрия (либо Уэльс, либо Словакия), Финляндия, а также четыре победителя плей-офф Лиги наций.

Таким образом группа на Евро-2020, в которой выступит сборная России, уже практически сформирована. Из первой корзины нам не могут достаться Италия, Англия, Испания и Германия, поскольку они тоже хозяева чемпионата Европы и выступят в других квартетах. Украину с Россией разводят. Остаётся Бельгия, если только немцы неожиданно не проиграют североирландцам. Из третьей корзины точно будет Дания. Неизвестен лишь соперник из четвёртой корзины. Возможно, мы встретимся с участником плей-офф Лиги наций.

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Необходимо добавить, что Россия и Дания сыграют по два домашних матчах на групповом этапе чемпионата Европы, а хозяина очной встречи определит жребий.

Кто сыграет в плей-офф Лиги наций?

Оставшиеся четыре путёвки на Евро-2020 будут разыграны в плей-офф Лиги наций (полуфиналы – 26 марта 2020-го, финалы – 31 марта). Напомним, в этом турнире все сборные были разделены на четыре Лиги – «А», «В», «С» и «D». В каждой Лиге – четыре группе.

Лига наций УЕФА. Групповой этап. Турнирные таблицы

Всего будет четыре серии плей-офф – по одной на каждую Лигу. Первоочерёдное право сыграть в «стыках» получали победители групп. Но так как многие из этих победителей уже попали на Евро-2020 через отборочный цикл, потребуется применить дополнительные условия:

1. Если победитель группы уже пробился в финальный турнир Евро-2020 по результатам выступлений в отборочном цикле, то вместо него в плей-офф попадает следующая в рейтинге Лиги наций команда из той же Лиги, не квалифицировавшаяся в финальный турнир.

2. Если в (какой-либо) Лиге осталось менее четырёх команд, не попавших в финальный турнир по результатам отборочных групп:

а) В случае если в плей-офф от данной Лиги участвует хотя бы один победитель группы данной Лиги, вакантное место получит лучшая по рейтингу команда следующей Лиги, не попавшая в финальный турнир по результатам отборочных групп и не попавшая в плей-офф своей Лиги;

б) В случае если в плей-офф от данной Лиги не участвует ни один победитель группы данной Лиги, вакантное место получит лучшая по рейтингу из всех команд, не попавших в финальный турнир по результатам отборочных групп.

Звучит довольно сложно. Похоже, что на сегодняшний день складываются такие квартеты:

Плей-офф лиги «A»: Исландия, Северная Ирландия, Израиль, Румыния.

Плей-офф лиги «B»: Босния и Герцеговина, Уэльс, Словакия, Ирландия.

Плей-офф лиги «C»: Шотландия, Норвегия, Сербия, Болгария.

Плей-офф лиги «D»: Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь.

Очевидно, что для Румынии, Ирландии и Шотландии, как для хозяев Евро-2020, на случай победы этих сборных в «стыках» будут бронироваться места в их группах. Значит, лиги «А», «В» и «С» для нас отпадают. А вот лига «D» отпадает из-за присутствия в ней сборной Косово, которую разводят с Россией. Следовательно, остаётся один вариант – Финляндия. Впрочем, дождёмся лучше жеребьёвки. Возможны любые сюрпризы, ведь сообщалось, что УЕФА в процессе уникального по своей сложности жребия может прибегнуть к помощи специального комитета в администрации, после чего провозгласит принципы и рассортирует команды по корзинам.