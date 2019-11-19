Сборная Испании уволит тренера. Перед крупным турниром. Опять

Сборная Испании вновь меняет тренера перед крупным турниром. Ожидается, что главный тренер сборной Роберт Морено уйдёт в отставку, а на Евро-2020 команду повезёт Луис Энрике, покинувший сборную в июне по семейным обстоятельствам.

Уход тренера

Сразу после победы над сборной Румынии (5:0) Роберт Морено зашёл в раздевалку, чтобы попрощаться с футболистами. Видимо, он узнал о своей отставке уже после финального свистка. Морено решил не появляться перед журналистами после победы над румынами.

Президент Королевской футбольной федерации Испании Луис Рубиалес должен сообщить об уходе тренера сегодня на пресс-конференции. Ряд испанских СМИ говорят о том, что возвращение Луиса Энрике в сборную не за горами. Энрике был тренером «красной фурии» с июля 2018 года по июнь 2019 года, а позже покинул пост по очень веской причине. Его дочь Ксана боролась с остеогенной саркомой (рак кости) на протяжении пяти месяцев, а в конце августа этого года скончалась.

Луис Энрике потерял дочь. Ей было всего 9 лет Футбольный мир скорбит вместе с бывшей звездой «Реала» и «Барселоны».

Но Рубиалес и Энрике подписали предварительное соглашение, по которому тренер может вернуться к работе, когда будет готов. Морено же, работавший ассистентом Луиса Энрике не только в сборной Испании, но и в «Роме», «Сельте» и «Барселоне», не будет входить в тренерский штаб. В сентябре этого года он заявил, что с радостью уступит место Энрике, если тот будет готов вернуться к работе.



«Это очень деликатная ситуация. Мы не будем это обсуждать. Я считаю Луиса своим другом, а дружба в таких делах важнее всего. Конечно, если однажды он решит вернуться, я буду рад уступить должность и работать вместе с ним», — сказал Морено.

Почему Морено не останется в штабе?

Несмотря на успешную работу нынешнего тренера (две ничьи и победы во всех остальных матчах) работать вместе Энрике и Морено больше не будут. Журналист и автор книги про Луиса Энрике Льюис Лайнс в интервью газете Marca рассказал, что испанец лично сказал Рубиалесу, что не хочет видеть в своём тренерском штабе Морено.



«Что удивляет меня больше всего, это то, что Луис Энрике решил вернуться, не думая о Роберте Морено.Они работали с 2008 года, Морено всегда его поддерживал. Роберт – важная часть всех побед «Барселоны». Реальность сурова и такова, что Роберт Морено не будет помощником Луиса Энрике. Луис лично сказал Рубиалесу, что не хочет видеть Роберта в штабе.



Мне все кажется какой-то комедией. На данный момент представители Роберта собираются обсудить все с федерацией и, если не придут к согласию, подадут апелляцию», – сказал Лайнс.



А место первого ассистента Луиса Энрике займёт Хуан Карлос Унсуэ, который входил в тренерский штаб главного тренера во время его работы в «Сельте» и «Барселоне».

Не первое увольнение

Луис Рубиалес, возглавивший Королевскую федерацию футбола Испании в мае 2018 года, не в первый раз увольняет главного тренера сборной перед крупным турниром. Например, за день до начала ЧМ-2018 президент отстранил от игр сборной главного тренера Хулена Лопетеги. Причиной увольнения послужили тайные переговоры испанского тренера с мадридским «Реалом», который он позже всё же возглавил.



Главным тренером был назначен спортивный директор Фернандо Йерро, под руководством которого Испания дошла до 1/8 финала, уступив нашей сборной. Таким образом, он находился на посту главного тренера меньше месяца, а возвращаться к должности спортивного директора сборной отказался.