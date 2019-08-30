Луис Энрике потерял дочь. Ей было всего 9 лет

Луис Энрике давно не обновлял страницу в «Твиттере» — с 20 марта этого года. После загадочного ухода из сборной Испании с туманной формулировкой «по семейным обстоятельствам» он практически не появлялся в публичном пространстве и вёл замкнутый образ жизни. Теперь понятно — почему. Вечером 29 августа тренер нарушил молчание в сети. По трагическому поводу.

«Наша дочь Ксана скончалась сегодня днём в возрасте 9 лет после пяти месяцев интенсивной борьбы с остеосаркомой (рак костей. — Прим. «Чемпионата»), — говорилось в сообщении. — Мы благодарны за все проявления любви, полученные в течение этих месяцев, и выражаем признательность за деликатность и понимание. Также хотели бы поблагодарить персонал больниц Сан-Хуан-де-Де и Сан-Пау за их самоотверженность и лечение, врачей, медсестер и всех волонтёров. Особо упомянем команду паллиативных священников Сан-Хуан-де-Деу. Мы будем скучать по тебе, но будем помнить тебя каждый день нашей жизни в надежде, что в будущем мы встретимся снова. Ты станешь звездой, которая ведет нашу семью. Отдыхай, Ксанита».

Луис Энрике с дочкой Фото: Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images

Трагедия Луиса Энрике, кажется, никого в футбольном мире не оставила равнодушным. Всего за пару часов поддержку тренеру «сердечком» выразили более 150 тысяч человек и более 30 тысяч пользователей оставили под печальным сообщением слова поддержки. Друзья, коллеги, сослуживцы скорбят вместе с бывшей звездой «Реала», «Барселоны» и сборной Испании. В такие минуты нет конкурентов и соперников — горе объединяет.



Серхио Рамос: «Мистер, вся наша поддержка и любовь тебе и твоей семье. Нет слов, но мы всегда рядом с тобой».

Николас Пареха: «Мои глубочайшие соболезнования. Сил всей семье».

Давид Сильва: «Много сил всей семье и мои искренние соболезнования».

Альваро Мората: «Нет слов, которые могли бы утешить вас в эти трудные моменты, мистер, но

отсюда мы посылаем вам всю силу и любовь мира. Пусть Ксана покоится с миром».

Гаиска Мендьета: «Очень трудно, если не сказать — невозможно найти слова, когда жизнь поражает тебя таким образом! Мои самые искренние соболезнования и вся моя любовь — Луису Энрике и его семье».

Серхио Бускетс: «Без слов… Сил тебе и всей твоей семье, Мистер. Покойся с миром, Ксана».

Выразил слова поддержки тренеру и самый гениальный из его бывших подопечных. «Мои соболезнования Луису Энрике и всей его семье в такие тяжёлые моменты, — написал Лионель Месси в „сториз“ „Инстаграма“. — Мы с вами, мистер, всех сил мира».

Соболезнования Месси Луису Энрике

Луис Энрике никогда не выставлял личную жизнь напоказ. Наоборот — тщательно скрывал от посторонних, оберегая самых близких от чрезмерного внимания. Англо- и испаноязычные страницы в «Википедии» даже не содержат информации о спутнице жизни знаменитого футболиста. Елена Куллель — непубличная личность. Замуж за Луиса она вышла в конце 1997 года в Барселоне. Пара воспитывала трёх детей — сына Пако, дочек Сиру и Ксану. О тяжёлом недуге Ксаны тоже до последнего никто не знал — кроме членов семьи.