У Чалова кризис, у молодёжки проблемы? Да неужели?!

Все «армейцы» — в основе

В одном из априори сложнейших матчей отборочного цикла молодёжного чемпионата Европы Михаил Галактионов применил блочный принцип формирования стартового состава в расчёте на сыгранность хорошо знакомых друг другу исполнителей.

В частности, «армейская» четвёрка в составе Дивеева, Кучаева, Облякова и Чалова вышла на сербское поле в полном составе. Второй по численности оказалась красно-белая делегация – два действующих спартаковца (Рассказов, Умяров) и один командированный в Тулу (Ломовицкий). Но самыми заметными фигурами на газоне до перерыва оказались люди «Краснодара». Вратарь Сафонов совершил суперсейв в середине первого тайма, переведя мяч в штангу, а его полевой коллега Сулейманов за 45 минут набрал два очка по системе гол+пас.

Чалов пока забивает только в гостях

Пол-осени статистики скрупулёзно подсчитывали количество «сухих» минут у лучшего бомбардира ЦСКА. Хроническое невезение преследовало Чалова и в клубе, и в молодёжке. Но стоило Фёдору разок отправить мяч в сетку, и голы постепенно вернулись к нему. А вместе с ними – уверенность (это заметно). Характерно, что в октябре-ноябре он забивал только на выезде – Эстонии и Сербии за сборную, «Сочи» — за клуб.



В Нише Чалов открыл счёт, в касание замкнув прострел Шапи с правого фланга, и на 72-й минуте с чувством выполненного долга отправился отдыхать, поменявшись местами с Игнатьевым.

Гол + пас Шапи

Одной только голевой передачей атакующий хавбек «Краснодара» не удовлетворился. На 44-й минуте Сулейманов поразил ворота самостоятельно, добив в сетку мяч, отлетевший от защитника. С якобы «нерабочей», правой ноги.

С Галактионовым – без поражений

Набрав 14 очков из 18 возможных, команда России сохранила чистое первое место в пятой отборочной группе молодёжного Евро-2021 и на высокой ноте завершила 2019 состязательный год. Следующие официальные матчи она проведёт почти через год – в сентябре 2020-го.



По итогам отбора победители девяти групп и лучшая вторая сборная квалифицируются в финальный раунд напрямую. Ещё четыре путёвки будут разыграны в стыковых матчах. Финал пройдёт 13-27 июня 2021 года в Венгрии и Словении.



Российская сборная не отбиралась на молодёжное Евро с 2013 года (последнее, восьмое, место на турнире в Израиле). В следующих трёх циклах она застряла на стадии квалификации. У этой плеяды игроков есть отличный шанс переломить неприятную тенденцию.