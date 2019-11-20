У финалиста Лиги чемпионов закончилось терпение. Почеттино отправили в отставку

14-е место в АПЛ – совсем не то, на что рассчитывали владельцы «Тоттенхэма». Подробнее – в обзоре новостей дня.

Молодёжная сборная России обыграла Сербию в матче отбора Евро-2021



В матче квалификации чемпионата Европы — 2021 U21 сборная Сербии принимала национальную команду России. Встреча прошла на стадионе «Чаир» в Нише и завершилась победой гостей со счётом 2:0.



На 8-й минуте счёт открыл нападающий ЦСКА Фёдор Чалов. В конце первого тайма, на 44-й минуте, форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов упрочил преимущество российской национальной сборной.



Сборная России набрала 14 очков в 6 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице группы 5 отбора чемпионата Европы 2021 года. Молодёжная команда Сербии (7) — на 4-м месте. Соперниками команд по группе 5 являются сборные Польши, Болгарии, Эстонии и Латвии. В следующем туре российская сборная встретится с Болгарией, а Сербия — с Латвией.

У Чалова кризис, у молодёжки проблемы? Да неужели?! 0 поражений и первое место в группе.

Сборная России вышла в Элитный раунд чемпионата Европы U19



Сборная России U19 добилась победы в матче отборочного этапа чемпионата Европы—2020 с Польшей с разгромным счётом 4:0. Встреча прошла на стадионе «Кардифф Интернейшнл Спортс» в Кардиффе.



Благодаря этой победе российская команда набрала 5 очков и финишировала на втором месте в группе 5, уступив лишь Уэльсу (7). Таким образом, сборная пробилась в Элитный раунд Евро.



На третьей строчке в квартете с 3 очками расположилась Польша. Косово (1) заняло последнее место.

Элитный раунд чемпионата Европы пройдёт весной следующего года. Участие в нём примут 28 сборных, которые будут поделены на семь групп по четыре команды. Победители групп выйдут в финальную часть, которая пройдёт в Северной Ирландии в период с 19 июля по 1 августа. Этот розыгрыш станет 19-м в истории турнира.

Почеттино покинул пост главного тренера «Тоттенхэма»



Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино покинул пост, сообщается на официальном сайте английского клуба.



Почеттино возглавлял «Тоттенхэм» с сезона-2014/15. В минувшем сезоне аргентинский специалист довёл команду до финала Лиги чемпионов, в котором «шпоры» проиграли «Ливерпулю» со счётом 0:2. В мае 2018 года Почеттино подписал новый контракт с «Тоттенхэмом». Ранее Почеттино работал в таких командах, как «Эспаньол» и «Саутгемптон».



«Тоттенхэм Хотспур» набрал 14 очков в 12 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 34 очка в 12 матчах.

Марадона отправлен в отставку с поста главного тренера «Химнасии»



Легендарный футболист сборной Аргентины Диего Марадона отправлен в отставку с поста главного тренера «Химнасии и Эсгримы», сообщает La Nacion со ссылкой на действующего президента клуба Габриэля Пеллегрино.



Ранее сообщалось, что Марадона может покинуть клуб в случае ухода Пеллегрино, который принял решение не выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах нового главы «Химнасии и Эсгримы».



Марадона возглавил «Химнасию» в сентябре этого года, заключив с клубом контракт до конца нынешнего сезона. После 13 туров команда занимает 22-е место в турнирной таблице чемпионата Аргентины. В активе «Химнасии и Эсгримы» 10 очков.

Марадону уволили из клуба спустя два месяца. Он снова со всеми разругался С Диего было много веселья, но мало побед.

Луис Энрике официально возглавил сборную Испании



Луис Энрике официально возвращается на пост главного тренера национальной сборной Испании.



«Важно, чтобы вы знали правду. Давайте расскажем о случившемся. Сегодня мы можем подтвердить, что Луис Энрике возвращается в сборную. 19 июня мы познакомились с Робертом Морено. В тот день мы подписали контракт, в котором было ясно, что, если Луис Энрике сможет вернуться, он вернётся на пост главного тренера сборной. Здесь никто не может чувствовать себя обманутым», — приводит слова Рубиалеса Sport.es.

Напомним, Энрике покинул национальную команду Испании в связи с проблемами со здоровьем дочери, которая в итоге скончалась в сентябре 2019 года.



Сборная Испании гарантировала себе выход в финальную стадию чемпионата Европы ещё в середине октября. Морено посвятил выход национальной команды на Евро-2020 Луису Энрике.

Сборная Испании уволит тренера. Перед крупным турниром. Опять Очень некрасивая история.

«Рубин» сделал предложение по Денису Макарову, которым интересуется ЦСКА



Как стало известно «Чемпионату», «Рубин» сделал предложение «Нефтехимику» по трансферу полузащитника Дениса Макарова. Игроком ещё интересуется ЦСКА, но переговоры проходят тяжело.



В нынешнем сезоне Макаров принял участие в 19 матчах Футбольной национальной лиги, в которых стал автором 11 забитых мячей (два — с пенальти), а также получил шесть жёлтых и одну красную карточку. В настоящий момент хавбек занимает третье место в списке лучших бомбардиров турнира.



21-летний Макаров является воспитанником академии имени Коноплёва. В «Нефтехимик» он перешёл летом 2018 года в аренду от «Оренбурга», а спустя год был выкуплен нижнекамским клубом. Контракт футболиста с «Нефтехимиком» рассчитан до конца сезона-2019/20.

Президент Серии А подал в отставку



Гаэтано Миччике подал в отставку с поста президента итальянской Серии А.



Глава турнира принял такое решение после того, как владелец «Дженоа» Энрико Прециози заявил, что Миччике занял пост президента Серии А в 2018 году с нарушением регламента. Данное заявление побудило прокуроров Федерации футбола Италии (FIGC) начать расследование этого эпизода.



«Я хочу объявить о своей отставке с поста президента Серии А. В последние месяцы я работал над трансформацией итальянского футбола. Это преобразование, целью которого являлось сближение болельщиков с миром футбола и спорта в целом. Я благодарю всех, кто работал со мной, но я не могу работать в той обстановке недоверия, что сложилась сейчас», — приводит слова Миччике Sky Sport Italia.