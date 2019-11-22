Мальчик строит из Лего стадионы Бундеслиги. Очень красиво!

Скорее всего, вы никогда не слышали о Джо Брайанте из Англии. Этот мальчик своим упорным трудом покоряет Бундеслигу. Джо строит стадионы чемпионата Германии из лего, и его хобби уже переросло в серьёзное увлечение. А немецкие клубы, с разрешения Джо, украшают его стадионами клубные музеи.
История хобби
Джо Брайант — 11-летний подросток из Англии. Его, казалось бы, простое детское увлечение уже вышло на европейский уровень. Джо строит стадионы Бундеслиги из лего, хотя сам он из Ипсвича — небольшого городка Восточной Англии. Несмотря на юный возраст, Джо снискал известность среди футболистов, тренеров и руководства Бундеслиги. В коллекции юного умельца уже есть стадионы «Майнца», «Аугсбурга», «Вердера», «Герты» и прочих клубов. Лишь раз мальчик ушёл в сторону от немецкой тематики, построив из лего стадион бельгийского «Андерлехта». Теперь он украшает клубный музей.
Джо не стоит на месте и упорно развивает канал в YouTube, где детально показывает процесс возведения стадиона из деталей лего. Здесь, например, он подробно показывает, как собирал арену «Байера».
Видео можно посмотреть на канале AwayDayJoe в YouTube.
Пока на него подписаны около 3,5 тыс. человек. Неплохой результат для школьника, но в скором времени он сможет стать настоящей звездой. В описании профиля в «Инстаграме» Джо указал, что его цель — собрать из лего каждый стадион Бундеслиги.
Реакция клубов
Самое интересное в этой истории, что все стадионы, которые Джо собирал из лего, сейчас находятся в распоряжении клубов. А юный строитель был приглашён на матчи команд, чтобы лично презентовать свои творения.
Здесь Джо находится на «Опель Арене» — домашнем стадионе «Майнца».
«Вердер» тоже не остался в стороне от стараний Джо.
По-видимому, в Бельгию Джо всё-таки не доехал. Зато доехал его собранный из лего стадион.
Следующий на очереди «Фрайбург». Клуб уже отправил подарок мальчику, и Джо пообещал, что следующим стадионом будет именно «Шварцвальд-Штадион» — домашняя арена «Фрайбурга».
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