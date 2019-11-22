«У «Урала» есть Парфёнов, но я хочу, чтобы выиграл «Спартак». Прогноз тура

По итогам прошлого тура в конкурсе прогнозов поставлен антирекорд.

Известный футболист Дмитрий Радченко сумел угадать всего один исход: победу «Спартака» над «Крыльями», и это принесло ему одно-единственное очко.

Читатель Дмитрий Карпов угадал исход встреч «Рубин» — «Динамо», «Спартак» — «Крылья Советов» и «Арсенал» — «Зенит». Плюс предсказал точный счёт матча «Уфа» — «Оренбург» и разницу в игре «Сочи» — ЦСКА. В сумме 11 очков.

Журналист Андрей Панков правильно назвал разницу в матче «Ахмат» — «Урал», а также предсказал верный исход в играх «Спартак» — «КС», «Арсенал» — «Зенит» и «Сочи» — ЦСКА. Всего шесть очков.

«Тедеско умеет проводить работу над ошибками». Прогнозы на 16-й тур РПЛ Пробуем предсказать результаты матчей 16-го тура РПЛ.

Прогноз специалистов

Валерий Рейнгольд, известный в прошлом футболист

«Тамбов» — «Локомотив» — 1:1

Это будет серьёзная игра. «Тамбов» играет дома, поэтому упрётся. «Локомотиву» предстоит приложить немало сил, чтобы добиться положительного результата. «Железнодорожники» на пятки наступают «Зениту», но питерцам они не конкуренты.

«Оренбург» — «Ахмат» — 1:1

У Шалимова есть свой взгляд на футбол. Он поставит тактическую и стратегическую игру «Ахмату», поэтому может многого добиться.

«Рубин» — «Зенит» — 1:3

Здесь нет никаких шансов у «Рубина» при всех стараниях футболистов. Единственное, что петербуржцам может помешать, — расхлябанность и разгильдяйство.

«Динамо» — «Ростов» — 1:0

Серьёзная игра. «Динамо» сейчас в порядке, правда, пока находится внизу таблицы. Новиков поставил жёсткие игровые условия, и теперь команда стала играть дисциплинированно. Будет бой, в котором динамовцы победят.

«Уфа» — «Сочи» — 2:2

«Уфа» не очень прилично выглядит в последнее время, непонятно, с чем это связано. К тому же команда неукомплектована. Я переживаю за Евсеева. Многим футболистам хозяев не хватает мастерства, а за счёт самоотверженности можно сыграть один-два матча, не более. «Сочи» находится на краю пропасти, не думаю, что они будут отдавать очки. Нас ждёт взаимная игра на контратаках.

«Урал» — «Спартак» — 0:1

Хотелось бы, чтобы беспрекословно выиграл «Спартак». У «Урала» есть Парфёнов, но команда не очень хорошо выглядит в игровом плане. Екатеринбуржцы упёртые, боевые, поэтому они и обыгрывают многие команды. «Спартаку» будет очень нелегко, поэтому хочу их подбодрить.

«Арсенал» — «Краснодар» — 0:2

Думаю, что «Краснодар» выиграет, но «Арсенал» будет до последнего бодаться. Тулякам, судя по турнирной таблице, пока ничего не угрожает. Я пристально слежу за ними. Они играют в хороший современный футбол, там есть немало спартаковцев. «Краснодар» выиграет за счёт класса и мастерства.

ЦСКА — «Крылья Советов» — 0:1

«Армейцы» играют дома, но это не говорит о том, что они имеют преимущество. ЦСКА непонятно в какую игру может сыграть. Команда Гончаренко находится в таком состоянии, что может выиграть, а может провалиться. Набор игроков таков, что руководители ЦСКА сделали команду неконкурентоспособной. Возможно, это последний год, когда команда участвует в Лиге Европы. Может быть, она туда и пробьётся, но своей игрой она глаз точно не радует. Поэтому выиграют «Крылья Советов», которые под руководством Божовича прогрессируют. Самарцы показывают очень приличный футбол, и там есть кому играть.

Прогноз читателей

Ярослав Мельников (Москва)

«Тамбов» — «Локомотив» — 1:2

«Железнодорожники» пережили чрезвычайно сложный период, когда матчи в ЛЧ чередовались играми с «Зенитом», «Спартаком» и «Краснодаром». Но хуже всего то, что этот зубодробительный осенний отрезок был омрачён страшным количеством травм — в лазарете побывали почти все игроки основной обоймы. Если Коломейцев это всё, чем ты можешь ответить на замены «Ювентуса», — дело дрянь. Сейчас травмированные постепенно возвращаются, а «Локомотиву» нужно снова набирать ход. Одна победная серия прервалась, можно и другую начать.

«Оренбург» — «Ахмат» — 2:0

Владимир Федотов продолжает показывать тренерскую состоятельность. Если всё продолжится в том же духе, скоро его ждёт приглашение от клуба из первой пятёрки, и это не будет авансом. Владимир Валентинович неоднократно обращал на себя внимание футбольных экспертов, а игра его команды зачастую отмечается комплиментами от болельщиков других команд. Да, не всё спокойно в оренбургском королевстве, но это не должно сказаться на результате игры с грозненцами, которые в этом сезоне похожи лишь на бледную тень самих себя.

«Рубин» — «Зенит» — 0:3

Дзюба нервно воспринял эпизод с оскорбительными кричалками от болельщиков «Спартака» (преимущественно) на матче сборной, но вряд ли это передастся одноклубникам, и разницу в общем уровне это нисколько не уменьшит. Нет никаких предпосылок к дополнительной интриге в этой игре, вопрос только в том, насколько быстро «Зенит» сломит сопротивление казанской команды и будет ли заметен рефери. Судейство — едва ли не самая горячая тема в нашем футболе.

«Динамо» — «Ростов» — 1:2

Команды находятся в совершенно разном положении. Москвичи переживают внутренний кризис, усиливающийся недопониманием с болельщиками, и лишь планируют выход из сложившейся турнирной ситуации, ведь летние затраты предполагали иные спортивные результаты. Ростовчане же, ударно проведшие первую половину сезона, старались до последнего не отвлекаться от самого футбола. Посмотрим, получит ли развитие череда заявлений в СМИ и будет ли финансовый вопрос подтачивать настрой игроков, но на данный момент команда на ходу и вполне может рассчитывать на три очка в этом туре.

«Уфа» — «Сочи» — 1:0

В 1936 году московский «Локомотив» и ленинградское «Динамо» сыграли первый матч в истории чемпионатов СССР. Теперь же реинкарнация клуба из Северной столицы многими открыто называется фарм-клубом «Зенита», не может наладить игру и ждёт нового тренера. Пока что выполнение просьбы президента по развитию футбола в Сочи явно пробуксовывает и не внушает доверия. Тем более что принимать южных (теперь) гостей будет Уфа, ныне такая же боевитая и дерзкая, как когда-то и сам Евсеев, запомнившийся болельщикам «Локомотива» и сборной именно своим характером и готовностью вырывать мячи «с мясом». Есть все основания полагать, что и сейчас будет не результативная, но насыщенная игра.

«Урал» — »Спартак» — 2:2

Тедеско, конечно, чуть не сорвался, доказывая, что не имеет антипатии к Рассказову и Гулиеву, но «Спартак» ещё будет меняться и искать себя. Найдёт или нет, узнаем позже, а пока понаблюдаем за встречей с крайне неприятным соперником. «Урал» и Парфёнов, порознь и вместе, что только не делали со «Спартаком»: неоднократно отбирали очки, не единожды выбивали из Кубка и даже, вместе с бело-голубыми, оставляли Тушино без ЛЧ. С учётом взаимных проблем в обороне мы вправе ожидать немалого количества голов, но выделить явного фаворита точно не получится.

«Арсенал» — «Краснодар» — 2:3

Потенциально один из самых зрелищных матчей тура. Да, «Арсенал» сейчас далёк от своих лучших формы и состава. Да, «Краснодару» не хватает основательности и уверенности в себе, что наглядно подтверждает ход еврокубковой кампании. Но послушайте, а когда в нашем чемпионате играть в открытый футбол, если не в таких матчах? Исход может быть любым, но за южан говорит подбор игроков.



ЦСКА — «Крылья Советов» — 1:0

«Армейцы» провалили выступление в Лиге Европы, поэтому РПЛ — единственный шанс оправдаться перед болельщиками и сделать задел на будущий сезон, тем более что повторное непопадание в ЛЧ может сильно ударить по амбициям клуба и по его кошельку. Несмотря на кадровые потери, самарскую команду вполне можно одолеть.

Прогноз журналистов

Евгений Кустов, ответственный секретарь «Чемпионата»

«Тамбов» – «Локомотив» — 1:2

Хозяева выиграли три матча подряд, но мне кажется, что сейчас эта серия прервётся, да и «Локомотив» давненько не побеждал. Команда Сёмина умеет брать очки в матчах с соперниками, которые объективно уступают «Локо» по уровню.

«Оренбург» — «Ахмат» — 2:1

Надеюсь, на «Оренбург» не повлияли слухи о возможном уходе главного тренера. На своём поле команда Федотова объективно сильнее «Ахмата», хотя шансы у гостей всё-таки есть.

«Рубин» – «Зенит» — 0:2

Трудно представить, за счёт чего казанцы сумеют обыграть «Зенит». Своё поле, драйв Шаронова, возможные проблемы зенитовцев с командной игрой после паузы на матчи сборной? Да, но нет. «Зенит» выиграет.

«Динамо» – «Ростов» — 1:2

Москвичи приободрились, в то время как ростовчане в открытую рассказали о финансовых проблемах. Тем не менее я считаю, что до зимней паузы команда Карпина не развалится и сохранит прежний уровень игры. В конце концов, искать деньги проще, если идёшь в зоне Лиги чемпионов.

«Уфа» – «Сочи» — 2:1

Очень важный матч для обеих команд. Сочинцы сменили тренера, но пока до города-курорта не доехал Бердыев или кто-то ещё, я не уверен, что кадровые перемены помогут. Тем более что играть предстоит в гостях.

«Урал» — «Спартак» — 2:1

Екатеринбургский клуб довольно неудобный для «Спартака» соперник, что уже не раз подтверждал. Будет интересно посмотреть, удастся ли Тедеско найти противоядие против команды Парфёнова. Но почему-то кажется, что нет, не удастся.

«Арсенал» – «Краснодар» — 2:3

Очень надеюсь увидеть в этом матче много голов с обеих сторон. Две яркие команды в состоянии выдать зрелищную игру, а её результат предопределит более высокий уровень «Краснодара».

ЦСКА – «Крылья Советов» — 4:1

Думаю, после паузы на матчи сборных красно-синие смогли перевести дух и сметут самарцев. Тем более что нужно отомстить за поражение в стартовом матче сезона. Ну и трудно забыть 6:0 в последней игре прошлого чемпионата.