Первый после Сёмина. Крыховяк – главный футболист в «Локо» прямо сейчас

Это уже стало нормой и давно никого не удивляет: в выходные Крыховяк снова набрал очки для своей команды. «Локомотив» может испытывать проблемы с игрой, терять по очереди Миранчуков и Жоау Мариу, и лишь одно у «железнодорожников» остаётся неизменным (помимо Юрия Палыча на тренерской скамейке, само собой): польский полузащитник в полном порядке, ведёт игру, делает на поле всё, что только можно, а ещё успевает заниматься не своими прямыми обязанностями.

До сих пор помню, как летом 2018-го, после появления в СМИ информации о грядущем трансфере Крыховяка, один польский журналист написал мне: «Не знаю ни одного игрока в нашей стране, который так сильно регрессировал бы за последние годы. Его уровень катастрофически упал. «Локомотив» рискует». Сейчас из Польши приходят совершенно иные оценки. На одну на днях наткнулся в «Твиттере»: «Господи, что вы с ним сделали в России? Он никогда не был так хорош!».



Заслуга тут, безусловно, общая. Прекрасно сработал «Локомотив», который научился чувствовать игроков и в ходе анализа потенциального трансфера выявлять, едет ли новичок с ярмарки или, напротив, пылает энергией и мотивацией, несмотря на не самые привлекательные поступающие характеристики. В этом плане истории с Фарфаном, Крыховяком, да и, скорее всего, Жоау Мариу (по поводу португальца однозначно можно будет утверждать в конце сезона) очень схожи.



Но и сам Крыховяк очень крутой. Он не регрессирует в России, как это принято, а только прибавляет. Ни разу за свою карьеру Гжегож не забивал в сезоне более четырёх голов, а на сегодня у него уже девять. О его мотивации может говорить банальный факт: в матче с «Краснодаром» Гжегож получил удар по голове, а после него – диагноз «сотрясение мозга», уже через неделю он отыграл на высочайшем уровне две игры сборной Польши, а спустя три дня после напряжённого матча со словенцами (3:2) забил два гола «Тамбову». Было бы всё это возможно, если бы где-то Крыховяк себя жалел?

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Главный же спортивный плюс Крыховяка для России, и «Локомотива» в частности, заключается в том, что он не имеет очевидных минусов. И умеет практически всё для своей позиции.



Во-первых, Гжегож – один из самых инициативных опорников в России. При всём уважении к таланту Миранчуков и Баринова структура «Локомотива» точно не была бы такой цельной без седьмого номера. Крыховяк давно стал системным игроком, через которого проходит большинство атак. Вот так, к примеру, выглядела карта усреднённых позиций и передач в игре против «Тамбова». Чем линии жирнее, тем активнее связи. Сами видите, что всё крутится вокруг поляка, он и получил больше всех пасов (75), и отдал (79 точных, всего 87, точность 91%).

Во-вторых, Крыховяк отличается от большинства игроков нашего чемпионата количеством и процентом правильных решений в атаке и переходных фазах. Он умеет сохранять мяч под давлением (а особенно эта его способность активизируется в топ-играх), редко обрезает и подсовывает, понимает, что каждая грубая ошибка в центральной зоне означает рывок всей команды назад на 40-50 метров. Те же Миранчуки в этом компоненте до уровня Гжегожа недотягивают, хотя Алексей тоже начал прибавлять и ценить мяч.



В-третьих, Крыховяк структурно важнейший футболист для прессинга. Любой тренер, который ставит в своей команде агрессивный коллективный отбор, скажет: одна из самых важных задач – определить игроков, которые будут командовать партнёрами, начинать прессинг или, наоборот, всех притормаживать и опускать в средний блок. На фоне интенсивных матчей (топ-игр нашей РПЛ или в еврокубках) часто бросается в глаза, насколько сложно многим российским футболистам бывает заставлять себя постоянно находиться в движении, идти в отбор сразу после потерь и успевать атаковать в приём. Но это гораздо проще, когда у тебя есть партнёр, начинающий движение, – ты получаешь импульс и автоматически тянешься за ним. И Гжегож в этом плане – находка.

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В-четвёртых, помимо мобильности, дисциплины, оборонительных навыков и качественного плеймейкинга, желательных для игрока центральной зоны, Крыховяк наделён уймой дополнительных впечатляющих качеств. Сочно выстрелить издали? Всегда пожалуйста. На сегодня поляк – лидер РПЛ по количеству голов, забитых с дистанции (набралось четыре).

Выполнить обостряющий пас из глубины прямо в чужую штрафную? Никаких проблем, он в этом мастер. Подключиться вторым темпом в штрафную и пробить головой? И тут всё здорово: габариты и агрессия у Крыховяка что надо, он и на стандартах эффективное оружие. И даже скорость для представителя центральной зоны у Крыховяка приличная, на дистанции он убежит от кого угодно – перед глазами гол в ворота «Сочи» в начале чемпионата.



Крыховяк выглядит классным игроком не только в РПЛ, но и на уровне лучших клубов Европы в Лиге чемпионов, что тоже, кстати, бывает далеко не всегда, многие «короли» нашего внутреннего первенства на международной арене отчего-то зачастую растворялись. Гжегож не растворится. Во всяком случае хочется в это верить. Он – главный герой сегодняшнего «Локомотива».