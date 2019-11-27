«Локо» не хватало в ЛЧ позиционных атак. Это проблема всего нашего чемпионата

«Локомотив» проиграл «Байеру», попутно лишившись шансов на выход в евровесну, и здесь бы самое время подвести итог этой кампании. Но сделать это сложно, потому что сказать почти нечего. Удивительный случай: пять матчей сыграно, команды из топ-лиг пройдены, а выводов сделать почти не удастся.

«Локо» так и не был цельным в этой Лиге чемпионов, и сценарий матча с «Байером» прекрасно такой тезис доказывает. Первые 20-25 минут — всё здорово, кажется, что ещё немного, и соперник сломается, но вот второй тайм — и хозяев на поле до последней пятнадцатиминутки на поле нет. «Байер» был очевидно лучше в игре, но забил при помощи дурацкого рикошета и удара, который ни один из братьев Бендеров больше ни разу в жизни не повторит. План держать своих креативных игроков ближе друг к другу на случай перехвата был не так и плох (удачно против «Байера» именно в такой формации его держал в нынешнем сезоне только Лейпциг), но вот одна замена на усиление позиционной игры — и плана «Локомотива» не существует.

Ну как всё это оценивать?

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Точно так же и со всеми остальными матчами в группе. Юрий Сёмин в каждом матче придумывал что-то новое в плане схемы или использования отдельных игроков — это привело даже к тому, что план в Турине некоторые назвали удивившим Сарри. «Локо» вроде подстраивался под соперников, но все они всё равно находили слабые места у самих «железнодорожников» — то за спинами у крайних защитников, как «Атлетико», то на левом фланге обороны, как «Ювентус», то в опорной зоне, как «Байер». Все эти штрихи дополняли сложносочетаемую картину, найти общий сюжет на которой становилось всё сложнее.

И всё же есть одно ощущение, которое никак не покидает всю осень: эта группа игроков могла добиться большего. И ей не хватало конкретики, а именно — хороших позиционных атак.

Средняя продолжительность владения у «Локомотива» в этой лиге — 11 секунд, это худший результат среди всех 32 команд. Такую статистику нужно рассматривать в контексте: например, немного выше «Локо» располагаются «Зальцбург», «Славия» и «Брюгге» — при этом все более-менее в равной степени считаются открытиями этого евросезона. Однако если у них схожие с локомотивскими цифры по средней продолжительности владения, то с позиционными атаками всё гораздо лучше: у «Зальцбурга» в два раза больше ударов в таких атаках, у «Брюгге» и «Славии» — в полтора. Хуже «Локомотива» по количеству ударов в позиционных атаках только «Валенсия» (одна из самых крутых контратак Европы) и «Галатасарай» (как обычно пытаются выехать на исполнительском мастерстве тех, кто едет с ярмарки).

В совокупности это дало такой эффект: ни в одном из четырёх предыдущих туров «Локомотив» не поднимался выше 25-го места из 32 команд по числу проникновений в чужую штрафную, а дважды, после выездных матчей, вообще оставался последним. Когда «Байер» в Москве откалибровал ось поля, убрав с позиции десятки флангового игрока Диаби, заточенного на быстрые атаки, и выпустив опорника Баумгартлингера, проблема стала очевидной. От команды Юрия Палыча требовалось забивать, чтобы остаться в Европе, для этого нужно было забирать себе мяч и пытаться дойти до штрафной. Это и вызывало сложности — в итоге впервые во втором тайме «Локо» пробил на 73-й минуте. И, конечно, в результате быстрой, а не позиционной атаки.

Надо понимать, что эта проблема не только «Локомотива», но и всего нашего чемпионата — острая нехватка тренерских идей в позиционных атаках приводит к тому, что команды почти всегда готовы с радостью отдать мяч сопернику. «Зенит» ненамного выше «Локомотива» по перечисленным выше показателям — да и то за счёт одного (действительно классного — как у «Локо» с «Ювентусом») матча с «Бенфикой». В чемпионате России нашим топам хватает исполнительского мастерства лидеров, но беда с идеями в позиционных атаках делает нас перед еврокубковыми соперниками товаром для внутреннего потребления.