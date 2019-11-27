«Играешь в футбол, а над головой пули свистят». Барриос вспоминает район детства

Вильмар Барриос — редкий колумбиец в РПЛ. Что ещё реже, он игрок национальной сборной. А значит, подобно Фарфану и прочим южноамериканцам в Европе, Барриос постоянно летает.

Прилетел в Колумбию, отыграл матч — едешь на выезд в Эквадор. Вернулся в Россию, и сразу же рейс в Казань. И так постоянно.



— Это непросто. Возвращаешься в клуб, а потом снова летишь на выезд. Ещё и смена часовых поясов… Но тренерский штаб даёт возможность подготовиться к матчу, а физиотерапевты помогают восстановиться. Плюс я и сам в самолёте стараюсь больше спать. Чтобы прилететь более-менее отдохнувшим и поскорее адаптироваться к новому графику.



— Чем ещё занимаетесь в самолёте?

— Иногда могу поиграть в футбол на приставке или посмотреть сериалы. Но чаще всего стараюсь отдыхать.



— Вспомните свой самый мучительный полёт.

— Пять-шесть лет назад меня впервые вызвали в сборную Колумбии, и мы играли в Саудовской Аравии. В общей сложности перелёт занял примерно два дня. Просыпался в полёте, смотрел по сторонам, а снаружи ночь. В такие моменты теряли счёт времени и просто ходили по самолёту — было реально мучительно.



— Теперь, приехав в Россию, вы летаете ещё больше. Копите бонусные мили?

— Ха-ха, когда есть возможность, делаю это. Потом ведь можно взять кому-нибудь бесплатный билет.

— В Казани вы позже всех вышли на второй тайм матча с «Рубином». Из-за холода?

— О, пожалуй, это был самый страшный холод с момента моего приезда в Россию. Очень замёрз! В первом тайме были моменты, когда я почти не мог шевелиться. Поэтому мне нужно было время, чтобы привести себя в порядок. Если честно, были мысли вообще не выходить на второй тайм.



— Не думали попросить Семака о замене?

— Нет-нет, это несерьёзно. Все мы профессионалы и обязаны выполнять свою работу. Слава богу, вышли и победили в том матче — это самое главное.



— Кто-то из партнёров над вами подшучивал?

— Все. И это было даже немного трогательно. У нас очень хорошие отношения между игроками, а с шутками такие морозы переносятся даже легче.

Месси, позиция

— Все удивляются вашей манере отбора. Кто научил вас так играть?

— Можно сказать, это умение было у меня с рождения. Я обладал цепкостью и способностью отбирать мяч чисто. Это качество всегда казалось мне очень важным, и я старался его развивать. Теперь это одно из моих игровых достоинств. Стараюсь до конца преследовать соперника и играть к нему максимально близко, чтобы он не мог спокойно разобраться в игровых ситуациях. Таким образом мешаю ему принять правильное решение.



— В этом секрет того, что вам удалось сдержать Месси на Кубке Америки?

— Ну, там не я один постарался. Мы очень здорово держали линии, не давали аргентинцам развернуться. Поэтому было проще навязывать им борьбу. Несколько лет не могли победить Аргентину, но в тот раз провели очень крутой матч именно как команда. Когда обыгрываешь лучшего футболиста в мире, чувство после этого ни с чем не сравнить.

Фото: Bruna Prado/Getty Images

— Показалось, что Месси был недоволен вашими действиями в той игре.

— Нет, ничего такого — это просто эмоции, которые выплёскиваются на поле. Я делал свою работу, а он — свою. Ничего сверхъестественного в этом не было.

Барриос из «Зенита» крут. Съел Месси и пасует точнее всех на Кубке Америки Рассказываем, что происходит за океаном.

— Как считаете, в мире есть опорные полузащитники похожие на вас?

— Стараюсь следить за футболом и игроками своего амплуа. Это нужно, чтобы повышать свой класс. На этой позиции очень здорово действует Н’Голо Канте. Он делает разницу в каждом матче! Также мне нравится, как играет Каземиро — играет близко к сопернику, не даёт ему спокойно вздохнуть. Стараюсь внедрить в свою игру что-то от этих игроков.

— Опорный полузащитник — особая позиция. Не скучно всё время находиться за линией мяча?

— Совсем наоборот. Считаю, всё время быть начеку — одно из моих главных достоинств. Внимательно слежу за обороной и маячу за спинами игроков атаки, тем самым подстраховывая их. Мне по душе эта роль.

Район, перестрелки

— Вы выросли в непростом районе. С кем-то из ваших друзей случались неприятные вещи?

— Многие выбрали тот путь, который сами считали правильным. К сожалению, некоторых из них уже нет в живых. При этом другие выросли совершенно нормальными людьми — живут со своими семьями и работают.

— До сих пор с ними на связи?

— Когда оказываюсь дома, стараюсь встретиться с друзьями детства. Мне важно увидеть их и поприветствовать, пообщаться. Всегда буду благодарен жизни, что вырос именно там, вместе с ними. Такое детство научило меня многому.



— Вспомните самую дикую историю из вашего детства.

— Их огромное количество. Я всё время играл в футбол на улице, и бывали случаи, когда какая-нибудь банда приезжала к нам на разборки — поквитаться с местными ребятами. Представь, ты никому не мешаешь и просто играешь в футбол. А над головой начинают свистеть пули.

Барриос: мне трудно представить переход в «Спартак» Полузащитник «Зенита» — один на один с читателями «Чемпионата».

— Какие мысли появляются в этот момент?

— Ты просто бежишь прочь и ищешь дверь первого попавшегося дома. Думаешь: «Хоть бы она была открыта!». Забегаешь туда, прячешься и ждёшь, пока закончится перестрелка. И единственное, что тебя гонит вперёд, — страх перед шальной пулей. Пулей, которая может попасть в тебя просто потому, что тебя с кем-то спутали. Или зацепить после случайного выстрела. Слава богу, мне удалось из этого выбраться живым. Но вот таким был мой район.

Блиц

Самый крутой опорник мира?



Н’Голо Канте.



Лучший колумбийский футболист всех времён?



Из моего поколения — Хамес Родригес. Асприлью, к сожалению, не застал.



Самое вкусное блюдо, которое попробовали в России?



На базе готовят очень вкусные супы, не помню их название. Ну и я очень люблю мясо.



Главное качество главного тренера «Зенита» Семака?



То, как он относится к игрокам. Его отношение очень отеческое, он к каждому находит подход.



Месси или ван Дейк?



Месси.



Пеле или Марадона?



Марадона.



«Реал» или «Барселона»?



«Барселона».



Клопп или Гвардиола?



Клопп.



Самый крутой футболист в Южной Америке после Месси?



Вильмар Барриос.