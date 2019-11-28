Безобразный второй тайм от «Зенита». За победу спасибо Кержакову и защитникам

Победа всегда приятна, особенно та, что добыта в ключевом матче, где был риск досрочно вылететь из турнирной борьбы. Однако вряд ли вчерашний «Зенит» понравился большинству болельщиков, особенно максималистам, чем-то ещё, кроме характера и результата. Важно понимать, что три очка были добыты отчасти вопреки логике и в следующий раз такой фокус может не пройти: соперник окажется более мастеровитым, гибким и разносторонним и сполна воспользуется слабостями. «Лиону» в среду удалось только припугнуть Санкт-Петербург, но это характеризует не силу «Зенита», а полуразобранное состояние французов, оставшихся без двух ведущих футболистов и сбившихся на примитив.

При этом все вопросы к «Зениту» касаются исключительно второго тайма. В первом система пусть не без эпизодических сбоев, но хотя бы функционировала, было понятно, за счёт чего команда хочет выиграть. Слева Дуглас Сантос и Дриусси менялись позициями в момент атак (бразилец заходил в центр, аргентинец держал ширину), справа создавалась изоляция для Караваева, Дзюба качественно работал в оттяжке, а при нахождении мяча на флангах в готовой для навеса или прострела позиции Артём с Азмуном традиционно сдваивали центр нападения. «Зенит» играл скорее вторым номером, но стабильно отвечал на атаки соперника своими, причём более опасными. До перерыва мы увидели удары Азмуна и Кузяева после прострелов вдоль линии штрафной, два обостряющих паса Дзюбы и заработанный им стандарт на пространстве, ещё одно попадание Азмуна в штангу.



Но во втором тайме всё это исчезло. Стартовая пятнадцатиминутка вообще превратилась в кошмар, в данном отрезке времени точность передач «Зенита» рухнула до 67%, то есть каждый третий пас направлялся чужому, а владение мячом составило 23 на 77 в пользу соперника.



Первая ошибка сине-бело-голубых заключалась в чрезмерно низкой посадке линии защиты и пассивной игре без мяча. Фактически пропали активные попытки отборов, игроки просто откатывались, занимали выжидательные позиции возле своей штрафной и готовились к чужим действиям, а центр обороны при этом не поднимал партнёров даже при нахождении мяча на чужой половине.



Вторая ошибка команды Сергея Семака – чудовищная работа с мячом после перехватов. Про точность передач сказано выше, но самое страшное, что это в половине случаев были даже не передачи, а безадресные поспешные выносы. «Зенит» терял владение через пять секунд после возврата, оборона не получала передышку и, не успев даже выдохнуть, вынуждена была встречать ещё одну волну чужого наступления. Когда в первом тайме футбол шёл в режиме «атака на атаку», проблем глубокой посадки вообще не возникало, да и «Лион» перестраховывался, а не поднимал обоих крайних защитников высоко одновременно.



Третья ошибка – слабая коммуникация во фланговых зонах между защитниками и полузащитниками. «Лион» применял два стандартных метода: либо уводил крайнего нападающего в середину и освобождал ширину для защитника, либо сдваивал (а иногда – и страивал при помощи опорника) бровки, легко разыгрывал комбинации и создавал ситуации для навесов/прострелов/диагональных рывков в штрафную. Здесь от «Зенита» требовалась дисциплинированная и агрессивная работа от полузащитников, но ни Кузяев, ни Дриусси в этой игре не блистали. У россиянина – одна удачная попытка отбора из девяти, у аргентинца – несколько эпизодов, когда он не садился пятым в линию и не помогал Дугласу Сантосу. Бразилец, кстати, тоже сыграл в обороне так себе. И тут хочется задать вопрос, а не промедлил ли Семак с заменами, ведь в резерве имелись Жирков и Ерохин, способные повысить мобильность и надёжность фланговых зон.

В результате всех этих слабостей второй тайм превратился в обстрел штрафной «Зенита» с флангов. «Лион» выполнил за 45 минут 22 навеса (всего за игру – 36). В самом факте фланговых подач нет ничего страшного. Наоборот – это не столь эффективное оружие в современном футболе, как, например, разрезающие передачи за спину, прошедшие у французов дважды до перерыва при быстрых атаках через центр. Но по вчерашней игре постоянное фланговое давление было всё же неприятно, поскольку: а) навесов было слишком, слишком много, и пробовать откликаться начиная с 50-й минуты на них стали по 4-5 игроков «Лиона»; б) многие подачи выполнялись из опасных зон и открытых позиций (не от самой бровки, а вблизи линии штрафной); в) качество подач было неплохим.

Можно ли говорить об осознанном плане «Зенита» — вынудить соперника подавать, рассчитывая на преимущество своих защитников вверху и классную игру Кержакова на выходах (Михаил в данном компоненте действительно хорош)? Очень сомневаюсь. Такое количество беспрепятственных фланговых передач — это в любом случае аномально.

К счастью, всё закончилось хорошо: «Лион» не придумал альтернативной тактики, так и пронавешивал вплоть до второго пропущенного гола, а забить ничего не смог. Бесподобно сыграли трое: Кержаков, вытащивший пару сумасшедших мячей на выходах, совершивший шесть перехватов, дважды бросившийся в ноги соперникам в первом тайме при передачах за спину защитникам, а также два представителя центра обороны. У Ракицкого – 12 победных верховых единоборств из 12, а также 10 перехватов, у Ивановича – 6 победных дуэлей «на втором этаже» из 7, 9 перехватов. Они вычистили штрафную от всех летящих мячей, и именно они – а не Дзюба или Оздоев – стали главными героями игры.



Это была игра, которая могла и не закончиться победой. Так уж получается, что «Локомотив» и «Зенит» в этой Лиге чемпионов разные: «железнодорожники» показывали понятный и зрелый футбол в каждой без исключения игре, проигрывали не столько тактически, сколько из-за невезения и разницы в уровне футболистов. «Зенит» же начиная с третьего тура в игровом плане местами проседает, зато набрал больше очков и до сих пор в борьбе. Будем верить, что в Португалии команда окажется на высоте – с точки зрения и футбола, и результата.