Владельцы «Манчестер Сити» купили уже восьмой клуб. Это вообще законно?

Компания шейха Мансура City Football Group, которой принадлежит «Манчестер Сити», приобрела индийский футбольный клуб «Мумбаи Сити». Организация приобрела 65% акций, а оставшиеся 35% останутся под управлением прежних собственников. «Мумбаи Сити» станет восьмой командой шейхов. Чем же они интересны?



«Манчестер Сити» (Англия)

В 2008 году шейх Мансур приобрёл большую часть акций «Ман Сити». А через год и вовсе стал полноценным владельцем клуба, выкупив оставшиеся 10% акций. Клуб не знал побед в чемпионате Англии с сезона-1967/68 и считался середняком АПЛ. Знатоки футбола думали, что он, скорее, вылетит, чем станет чемпионом. Но с 2008 года всё изменилось.

«Сити» уже четырежды стал чемпионом страны, выиграл Кубок английской лиги, ещё трижды — Суперкубок. В первый же год «Сити» купил 12 игроков, среди которых были Компани, Робиньо, Сабалетта и другие. Болельщики команд АПЛ искренне надеялись, что шейху быстро надоест эта игра и он оставит «Сити». Они ошибались. Собственник «горожан» решил, что Англия лишь плацдарм для начала построения полноценной футбольной корпорации. Клуб под руководством шейха выходит в плюс уже пять лет.

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

«Нью-Йорк Сити» (США)

В 2013 году City Football Group совместно с бейсбольным клубом «Нью-Йорк Янкис» основал команду в MLS — «Нью-Йорк Сити». Этот клуб известен за счёт громких трансферов европейских звёзд, которые, кстати, заканчивали карьеру в Нью-Йорке — таких, как Лэмпард и Пирло. Там же четыре года отыграл и Давид Вилья, позже перебравшийся в Японию. Сейчас звёздами состав не блещет, но мы можем вспомнить Макси Моралеса, который два года выступал за ФК «Москва». Несмотря на солидный бюджет, у «Нью-Йорк Сити» до сих пор нет современного стадиона. Владельцы давно говорили о возведении новой арены для клуба, но этого пока не произошло. Команда продолжает играть на бейсбольном стадионе.

«Мельбурн Сити» (Австралия)

В 2014 году клуб был приобретён владельцами «Сити» за $ 12 млн. Тогда он ещё носил название «Мельбурн Сторм», но спустя полгода после покупки название изменилось. Тим Кэхилл — лучший бомбардир Австралии — какое-то время выступал за «Мельбурн» и за 28 игр наколотил 11 голов. Даже Давид Вилья поиграл в австралийском клубе, хоть из-за частых травм и провёл в Австралии ещё меньше времени, чем Кэхилл (всего четыре игры). Сейчас «Мельбурн» выступает в высшей лиге Австралии и идёт в ней на первом месте.

Фото: Robert Cianflone/Getty Images

«Сычуань Цзюню» (Китай)

Это команда из третьего по силе китайского дивизиона, и возникает логичный вопрос: зачем владельцу «Сити» покупать такой клуб? Вот как ответил на него исполнительный директор «Ман Сити» Ферран Сориано: «Китай — крайне важный футбольный рынок, на котором мы сосредоточены. Мы обеспечим долгую и устойчивую поддержку клубу, чтобы вырастить местные таланты».

Открытия талантов пока никто не заметил, но всё впереди. Ведь клуб был взят под крыло шейхов лишь в начале 2019 года.

«Иокогама Ф. Маринос» (Япония)

Японский футбольный клуб занимает первое место в таблице. Летом клуб даже сыграл товарищеский матч с «Манчестер Сити», порадовав владельца противостоянием двух его проектов. «Сити» тогда ожидаемо одержал победу со счётом 3:1. Пока в японском клубе звёздных игроков не наблюдается, но тут надо кое-что уточнить — японская команда не полностью принадлежит City Football Group. У компании всего 20 процентов акций, остальные 80 у автопроизводителя Nissan.

«Торке» (Уругвай)

Футбольный клуб из Монтевидео выступает во втором дивизионе Уругвая. Клуб был приобретён владельцами «горожан» в 2017 году. Ожидается, что эта сделка в будущем поможет «Ман Сити» улучшить скаутинг игроков в Южной Америке.

«Жирона» (Испания)

В 2017 году City Football Group выкупила около 44,3% акций «Жироны». Точно такую же долю — 44,3% — приобрела и компания Girona Football Group. Она принадлежит Пере Гвардиоле, брату главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы. Оставшимися акциями владеет ассоциация болельщиков «Жироны». Сотрудничество «Сити» и «Жироны» проявилось очень быстро. Гвардиола сразу же отправил в испанский клуб пятерых молодых игроков: Пабло Маффео, Алеша Гарсию, Дугласа Луиса, Марлоса Морено и Ларри Кайоде. «Жирона», получившая усиление из АПЛ, сейчас занимает пятое место во втором испанском дивизионе.

Немного о новом приобретении шейхов

«Мумбаи Сити» выступает в индийской Суперлиге и на сегодня занимает седьмое место. Клуб был основан в 2014 году и принадлежал актёру Ранбиру Капуру и его деловому партнёру Бималу Пареху. По условиям сделки Капур и Пареха сохранят 35-процентную долю в клубе. Звёздами «Мумбаи Сити» не блещет, но в 2014 году за клуб успели поиграть бывший капитан сборной Швеции Фредрик Юнгберг и уругваец Диего Форлан.