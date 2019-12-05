«Провальный трансфер» тащит «Динамо» наверх. Филипп стремительно раскрывается

Буквально месяц-полтора назад трансфер Максимилиана Филиппа на каждом углу критиковали. Бело-голубых обвиняли в чрезмерно завышенной уплаченной сумме (20 млн евро) за специфичного, не самого беспроблемного футболиста, переставшего тянуть уровень топ-чемпионата и имеющего склонность к повреждениям. Туман общественных сомнений окутал немца ещё до его приезда в Россию, чуть развеялся после двух мячей в ворота «Локо» и «Тамбова» в дебютных играх, но затем, когда «Динамо» повалилось в бездну, а дорогостоящий новичок перестал демонстрировать хотя бы минимальную эффективность, критика полилась со всех сторон и стала уже безжалостной по отношению ко всем: команде, тренерскому штабу, самому игроку, руководству клуба, затеявшему это приобретение.

Сейчас, по итогам ноября, Филиппу запросто можно выдавать премию «игрок месяца» — если бы так произошло, никто бы не удивился (как, впрочем, никто бы не удивился, если бы «Динамо» признали командой месяца, а Новикова – тренером). И давайте сразу опровергнем один из мифов, сложившихся вокруг Максимилиана: якобы забивает он только с пенальти (три гола из последних четырёх), и не нужно на этом основании делать из него звезду. Во-первых, два 11-метровых из этих трёх он самолично организовал: в игре с «Ростовом» — заработал, в дерби с «Локомотивом» — втащил мяч в штрафную на дриблинге и нарушил чужую структуру. Во-вторых, мы вообще не будем зацикливаться на голах. А поговорим о качествах, делающих Филиппа крайне ценным игроком для бело-голубых и очень редким – для всей Премьер-Лиги.

Форвард второго плана, а не плеймейкер

Негативная оценка игры Максимилиана в СМИ по итогам дебютного отрезка при Хохлове – это в какой-то степени вина футболиста (играл он действительно нестабильно) и фактор адаптации, однако также сыграла роль проблема ожиданий. Речь даже не о гигантской сумме (хотя с игрока за 20 млн повышенный спрос – это истина), а о специфике использования на поле. Одни видели в Филиппе форварда, который должен решить проблемы бело-голубых с центром нападения. Другие полагали, что он – яркий плеймейкер, и на это же намекала его позиция – он выходил на месте «десятки» при 4-2-3-1. Третьи считали, что немец взорвёт любой из флангов – в Дортмунде лучший футбол он показывал именно на бровке, получал положительные отзывы на стремительные диагональные рывки из широких позиций в штрафную, позволявшие поглощать пространство, создавать моменты и выходить на удары.

«Динамо» купило нападающего дортмундской «Боруссии». В чём подвох? Можно ли считать трансфер Максимилиана Филиппа удачным для «Динамо».

Правда же в том, что использовать Филиппа можно везде, но при условии неверно определённой роли в конкретном амплуа эффективность резко снизится. Например, в центре нападения он хорош больше в формате «ложной девятки», а не очевидного наконечника. На фланге эффективен как нацеленный на смещения в штрафную нападающий, а не полузащитник, таскающий мяч на дриблинге по бровке и бесконечно навешивающий. В зоне «под нападающим» — как оттянутый второй форвард, а не как плеймейкер. «Динамо» выбрало именно третий путь, и сейчас кажется, что не прогадало.



Как диспетчер или дриблёр Филипп неплох, но не так уж уникален даже на фоне российского чемпионата. У него всего в среднем по 3,2 попытки обводки за 90 минут (половина – удачные); 0,8 навеса (менее трети – точные); 1,6 передачи в штрафную (57% точные) и 1,14 передачи под удар. Это нормальные, но не выдающиеся цифры для атакующего полузащитника.



Но Филипп скорее и не хавбек, а форвард второго темпа. С двумя отличными, очень полезными и почти уникальными для лиги качествами.

Суперкачество №1: умный поиск пространства между оборонительными блоками

Филипп не выполняет много интенсивных перемещений, но ему это и не нужно. Его движения расчётливы и спокойны, он находится в постоянном поиске пространства – и находит его безо всяких спринтов. Главное качество немца, помогающее «Динамо» строить и развивать свои атаки, — именно этот поиск пространства между оборонительными блоками, то есть между линиями обороны и опорников.



Такие манёвры всегда заканчиваются дилеммой для чужих центральных защитников: мешать ли открывающемуся принимать мяч и покидать свою зону или оставаться на месте и встречать его уже лицом? Первый вариант требует, во-первых, хорошей стартовой скорости, во-вторых, идеального чувства эпизода (успевает или не успевает, важно это понимать при атаке оппонента в приём), в-третьих, влечёт за собой понятный риск в виде открытого пространства за спиной, которое нужно немедленно страховать партнёру. Второй вариант означает отсутствие плотности между линиями, подаренное время на развитие атаки. Филипп классно работает в коротком подыгрыше, способен отдать тонкую передачу в одно касание или пяткой, процент потерь для атакующего игрока у него невысок. «Локомотиву» с такой манерой игры Филиппа справиться не удалось, особенно после перерыва.

Примерно то же самое Максимилиан проделывает и при атаках с фланга: либо помогает перегружать зону и выходить из неё (опять же – он игрок комбинационного склада, на ограниченном пространстве в комбинировании хорош), либо отклеивается от защитников и открывается в недодачу. Чужие защитники сталкиваются с описанными выше трудностями выбора.

Заработанный пенальти в матче с «Ростовом», кстати, тоже во многом стал следствием открываний Филиппа – он не полез первым темпом в штрафную под навес, а спокойно расположился между двумя линиями, получил мягкую передачу – и побежал на соперников, которым пришлось выброситься навстречу. Когда-нибудь к немцу наверняка адаптируются (будут соблюдать минимальные расстояния между линиями при низкой обороне или «персоналить» его в центральной зоне), но пока он получает относительную свободу. И пользуется ей что при быстрых атаках, что при позиционных.

Суперкачество №2: умные рывки в штрафную, умные открывания под фланговые передачи

Другая сторона интеллектуальных движений Филиппа без мяча — его рывки под удар, чёткое понимание самых перспективных зон, куда будет легко доставить мяч партнёру и куда могут не успеть соперники. Это вновь характеризует немца не как «десятку», а как второго нападающего. В «Динамо» у Максимилиана сложился отличный тандем с Игбуном, который собирает вокруг себя нескольких соперников и освобождает зону под рывок из глубины. Филипп может вбежать как за спины защитникам, так и в зону второго темпа.

Опять же: люди, умеющие вбежать в штрафную не первым темпом, а вторым, а ещё – умеющие в нужный момент сделать несколько шагов назад, имеют преимущество перед обороняющими, их перемещения в динамике контролировать намного сложнее, чем пусть быстрые, зато угадываемые рывки центральных нападающих.

Как долго продлится динамовское счастье?

Два полновесных качества, наряду с качественным завершением из штрафной с обеих ног и неплохим (но не уникальным) ударом с дистанции, автоматически превращают Филиппа в игрока, способного на фоне РПЛ «делать разницу». Ниже представлена карта всех ударов немца в сезоне – видно, что их набралось много (в среднем по 3,8 за игру), причём попытки из-за штрафной как раз становятся следствием получения мяча между чужими блоками и резким разворотом. Наносит он их, не сближаясь с защитниками.

Будущие соперники «Динамо» после двух последних игр получили чёткий сигнал: без нейтрализации сильных сторон Филиппа они гарантированно столкнутся с повышенной нагрузкой на оборону. Адаптация лиги скорее всего произойдёт уже в ближайшее время, и будет очень интересно посмотреть, сможет ли немец предложить что-то ещё. Если да, то он точно оправдает все 20 млн евро, отданных «Боруссии».