«МЮ» провёл лучшие полчаса в сезоне. Но повторить будет сложно

Когда «Тоттенхэм» возглавил Жозе Моуринью, команда отреагировала на это тремя победами подряд. Шоумен Моуринью сделал болбоя звездой и эпатировал журналистов фразами вроде: «Готов стать для игроков кем угодно – другом, отцом, девушкой». Драматичные матчи с большим количеством голов тоже способствовали эмоциональному, а не рациональному восприятию игры.

Если отвлечься от эмоций и посмотреть именно на игру, видно следующее. «Тоттенхэм» добивается результата за счёт одного базового приёма. Этот приём – атаки после смены владения. В первом матче с «Вест Хэмом» команда забила трижды, ни разу не владея мячом больше 12 секунд с момента перехвата до гола. В первом голе атака заняла меньше 10 секунд. Атаку после перехвата начал Алдервейрелд.

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В матче с «Борнмутом» Алдервейрелд стал главным распасовщиком. Два гола Алли были забиты после его забросов через всё поле.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

По голам видно, что для «Тоттенхэма» не принципиально, чтобы соперники были увлечены атакой. Контратаковать можно даже в явном численном меньшинстве, главное – чтобы игроки атаки могли получить мяч в движении и лицом к воротам. Это ключевое условие создания момента. Ради этого команда, как только овладевала мячом на своей половине поля, немедленно делала заброс или длинный вертикальный пас низом: выключить из игры свою полузащиту и полузащиту соперника, доставить мяч в группу атаки, когда все бегут, а не стоят. Регулярно соблюдение этого условия позволило «Тоттенхэму» забить 10 голов в трёх матчах. Даже без качественных позиционных атак, одним приёмом.



План Сульшера разрушил этот приём.

Как Сульшер не дал «Тоттенхэму» проводить быстрые атаки

В первые полчаса игры «Манчестер Юнайтед» уничтожал гостей контрпрессингом. На любую потерю мяча на чужой половине поля команда отвечала мощным включением сразу нескольких игроков и созданием численного большинства рядом с мячом. Это требовало огромного объёма беговой работы от обоих опорников, Джеймса и Лингарда, который без мяча отрабатывал за Рашфорда.



Целью контрпрессинга был не только отбор мяча. Даже если вернуть мяч сразу не получалось, «МЮ» выигрывал время: не давал «Тоттенхэму» быстро сделать вертикальный пас в группу атаки. Джеймс, Гринвуд и Лингард вынуждали соперников искать пасы на фланге. Сон и Моура были отрезаны, им приходилось опускаться за мячом на свою половину поля и к самой бровке. Там, на бровке, их встречали не только Уан-Биссака и Янг, но и Мактоминай и Фред, также линии паса прерывали Джеймс и Лингард. Лишённый возможности быстро играть через центр, «Тоттенхэм» искал игроков атаки на флангах и попадал в ловушку. В первые полчаса хозяева совершили 21 оборонительное действие (включая попытки отбора, перехваты, блоки передач и фолы), из них 13 совершены на узких полосках вдоль бровки в центральной трети поля.



«МЮ» хватило в таком темпе на полчаса. Но за эти полчаса команда могла сделать игру. Счёт 1:0 был комплиментарным для «Тоттенхэма». 8-1 по ударам, 4-0 по ударам в створ – гости были беспомощны в атаке.

Рашфорд сделал результат

«Юнайтед» здорово сдерживал гостей, но их собственные атаки очень зависели от того, в какой форме окажется Рашфорд, который получил свободу без мяча и играл между линиями. Рашфорд оказался в лучшей форме за всё время под руководством Сульшера. Не хочется думать, что дело в личном отношении к Моуринью, но ведь Маркус действительно играл не на своём обычном уровне.



Благодаря мощному контрпрессингу «МЮ» он постоянно получал мяч возле чужой штрафной – в потенциально опасной ситуации, но не в идеальной. За полчаса у него 27 касаний мяча, из них внутри штрафной – только четыре. Он не стремился перевести атаку в позиционную: подрабатывал мяч и бил.

Маркус Рашфорд (справа) Фото: Michael Steele/Getty Images

Можно и нужно предъявлять претензии Орье, Санчесу и Сиссоко (после матча Моуринью в фирменном стиле предъявил всем: «Игроки получили от меня всю информацию по Рашфорду, они знали, чего от него ждать. Так играть нельзя»), но нужно отметить и другое важное обстоятельство: моменты получались настолько опасными не только из-за реальной остроты ситуации, но и качества ударов Рашфорда. Каждая его дальняя попытка была по-настоящему опасной. Выдающийся перформанс, но предпосылок к нему не было: за всю карьеру Маркус забил в АПЛ из-за пределов штрафной всего четыре гола.



Сейвы Гассаниги (парадокс: он подарил «МЮ» первый гол, но потом был лучшим в составе «Тоттенхэма») сохранили гостей в игре, но классный оборонительный план Сульшера и великолепная индивидуальная игра Рашфорда в атаке заслужили большего, чем преимущество в один гол за первые полчаса.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Нелогичные голы, но честный счёт. Это выход из кризиса?

«Тоттенхэм» забил в первой же затяжной атаке благодаря вспышке гениальности Деле Алли (мы уже начинаем к ним привыкать), а в начале второго тайма пропустил гол после такого же нелогичного пенальти: ситуация не несла реальной опасности, просто Рашфорд выжал из неё всё, что можно. Обменявшись неожиданными голами, команды сохранили результат, который хозяева заслужили во втором тайме отличной игрой на удержание счёта во втором тайме. Поддерживать контрпрессинг во втором тайме «МЮ» не мог, да и не понадобилось: удобный счёт позволял играть в позиционной обороне, а по этому умению команда Сульшера – одна из лучших в АПЛ.

Грустное возвращение Моуринью в Манчестер. Проиграл и едва не получил травму Первое поражение Особенного во главе «Тоттенхэма».

Итог: надо отдать должное тренеру за качественное управление командой и игрокам – за качественную реализацию энергозатратного плана. «МЮ» здорово провёл большой матч, контролируя соперника двумя разными способами в первом и втором тайме. В то же время этот результат и эту игру нельзя проецировать на будущее: матч с «Тоттенхэмом» не даёт повода ожидать, что теперь Сульшер сядет на каток и поедет по АПЛ. И вот почему.

«МЮ» здорово приспособился к самому опасному качеству «Тоттенхэма», но у других команд нет такой сильной зависимости от единственного приёма. У Моуринью куча проблем, и он пока не решил их, а только умело замаскировал отличными быстрыми атаками. Поэтому так смело бросаться в контрпрессинг в других матчах будет огромным риском для «МЮ». Дальше, одного лишь сдерживания соперника недостаточно: нужно создавать и собственные моменты. Результат в атаке сделало индивидуальное мастерство Рашфорда, которое мы не можем просто перенести на любой другой матч: сам Маркус не давал повода считать, что он способен показывать свой лучший футбол на дистанции. А позиционные атаки Сульшера по-прежнему находятся в диапазоне между «плохо» и «очень плохо».



Стечение двух обстоятельств позволило «МЮ» одержать настолько убедительную по игре победу. Справедливый результат, но пока не повод говорить о выходе из кризиса.



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