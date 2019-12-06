«Но тут пришёл АМОН и начал ломать кости». Фанаты массово троллят цирк Запашных
Ответили на дерзость.
Ситуация с задержаниями болельщиков в Санкт-Петербурге продолжает набирать обороты. Кто-то уже вышел на свободу, а кому-то придётся провести в камере ещё не одни сутки. Многие бывшие футболисты, эксперты и деятели искусства высказывались в поддержку фанатов.
Но больше всего всех поразил Эдгард Запашный. По мнению руководителя Большого Московского государственного цирка, на матчах нужен ОМОН, а болельщиков, которые выражаются на стадионе, и вовсе надо «покрошить», переломав им части тела. Ну и конечно же, держать за огромными жалюзи.
Э. Запашный — о мате на трибунах: ввёл бы ОМОН и «покрошил» этих болельщиков
В ответ на высказывания пользователи в Сети устроили настоящий ад в отзывах о Цирке братьев Запашных. Собрали для вас самые забавные комментарии людей, которые теперь уже вряд ли посетят представления Запашных.
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