«Но тут пришёл АМОН и начал ломать кости». Фанаты массово троллят цирк Запашных

Ситуация с задержаниями болельщиков в Санкт-Петербурге продолжает набирать обороты. Кто-то уже вышел на свободу, а кому-то придётся провести в камере ещё не одни сутки. Многие бывшие футболисты, эксперты и деятели искусства высказывались в поддержку фанатов.

Но больше всего всех поразил Эдгард Запашный. По мнению руководителя Большого Московского государственного цирка, на матчах нужен ОМОН, а болельщиков, которые выражаются на стадионе, и вовсе надо «покрошить», переломав им части тела. Ну и конечно же, держать за огромными жалюзи.

Э. Запашный — о мате на трибунах: ввёл бы ОМОН и «покрошил» этих болельщиков

В ответ на высказывания пользователи в Сети устроили настоящий ад в отзывах о Цирке братьев Запашных. Собрали для вас самые забавные комментарии людей, которые теперь уже вряд ли посетят представления Запашных.