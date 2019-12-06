Э. Запашный — о мате на трибунах: ввёл бы ОМОН и «покрошил» этих болельщиков

Руководитель Большого Московского цирка Эдгард Запашный поделился мнением о нецензурной брани на трибунах во время футбольных матчей.
«Отсутствие ответственности – проблема. Я бы ввёл ОМОН, «покрошил» бы этих болельщиков. Попереломал бы части тела. И завтра они бы на «вы» разговаривали. Неприемлемо на стадионе в присутствии маленьких детей материться. И призывать к этому трибуны. Я понимаю, можно в сердцах сказать, но в этом случае идёт специальная травля, намеренное действие.
Кстати, думал, что есть вариант, как оградить от этого при строительстве стадионов. Сектор, где сидят такие «болельщики», в случае чего ограждается специальными жалюзи. В клетку? Нет, в клетку не надо. Просто поднимаются жалюзи. И пусть они хоть оборутся в этой коробке. Футбола они не видят, но есть выход со стадиона. Футбола нет, пусть уходят. А могут орать, но мы их не услышим из-за железного звуконепроницаемого занавеса», — цитирует Запашного «Спорт день за днём».
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