Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Статьи /

Красота дня — девушка Габриэла Жезуса Фернанда Кейроз, фото

Красота дня — девушка Габриэла Жезуса Фернанда
София Михайлова
Габриэл Жезус видится с возлюбленой раз в месяц. Бедняга
Новая девушка форварда «Манчестер Сити» прекрасна.
Футбол / Англия 0

Около месяца назад Габриэл Жезус, нападающий «Манчестер Сити», стал встречаться с моделью Фернандой Кейроз. Девушка живёт на две страны – Бразилия и США, ей изредка удается выбраться в Англию, дабы поддержать молодого человека. Фернанда была замечена на трибунах «Этихад» в матче «горожан» против загребского «Динамо» в Лиге чемпионов. Правда, окончательному переезду девушки к футболисту в Манчестер препятствуют родители.

Мать, Вера Лусия, строго следит за моральным обликом сына, запрещает ходить в ночные клубы и употреблять алкоголь, контролирует счета и личную жизнь. «Я не позволю своему сыну не уважать чужих дочерей», — сказала Лусия. Сам футболист установленным мамашей правилам не противится. Габриель не раз признавался: всё то, что он имеет — лишь благодаря ей. Но правила мамы не мешают счастью возлюблённых. Кажется, что даже при таких препятствиях у них всё хорошо.

Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019