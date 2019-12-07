Габриэл Жезус видится с возлюбленой раз в месяц. Бедняга

Около месяца назад Габриэл Жезус, нападающий «Манчестер Сити», стал встречаться с моделью Фернандой Кейроз. Девушка живёт на две страны – Бразилия и США, ей изредка удается выбраться в Англию, дабы поддержать молодого человека. Фернанда была замечена на трибунах «Этихад» в матче «горожан» против загребского «Динамо» в Лиге чемпионов. Правда, окончательному переезду девушки к футболисту в Манчестер препятствуют родители.
Мать, Вера Лусия, строго следит за моральным обликом сына, запрещает ходить в ночные клубы и употреблять алкоголь, контролирует счета и личную жизнь. «Я не позволю своему сыну не уважать чужих дочерей», — сказала Лусия. Сам футболист установленным мамашей правилам не противится. Габриель не раз признавался: всё то, что он имеет — лишь благодаря ей. Но правила мамы не мешают счастью возлюблённых. Кажется, что даже при таких препятствиях у них всё хорошо.
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