Семшов: серия без поражений не будет давить на «Байер» в финале Лиги Европы

Бывший российский футболист Игорь Семшов поделился ожиданиями от финала Лиги Европы сезона-2023/2024, в котором сыграют леверкузенский «Байер» и «Аталанта».

«В финале серия без поражений точно не будет давить на «Байер», ведь там трофей. Думаю, что Кубок Германии «Байер» выиграет, а Лигу Европы — трудно сказать. Думаю, «Байер» уже не думает о своём рекорде без поражений. Давайте скажем о том, какой фарт у «Байера», ведь сколько мячей было забито в компенсированное время», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Байер» добыл путёвку в финал Лиги Европы, обыграв на стадии полуфинала итальянскую «Рому». «Аталанта», в свою очередь, прошла «Марсель». Решающий матч турнира состоится 22 мая в Ирландии. Встречу примет стадион «Авива» в Дублине. Отметим, что леверкузенский «Байер» в нынешнем сезоне не проиграл ни одного матча и стал чемпионом Германии. Действующий победитель Лиги Европы — испанская «Севилья».