Источник: Миллер пригрозил игрокам «Зенита» лишением бонусов, был разговор с Семаком

Глава российской компании «Газпром» Алексей Миллер пообщался с игроками и тренерами петербургского «Зенита», чьим титульным спонсором является предприятие, после поражения петербуржцев в домашнем матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА (0:1). Об этом сообщает журналист Кирилл Легков в своём телеграм-канале.

По информации источника, Миллер сказал футболистам, что они будут лишены всех бонусов, если не выиграют Кубок России. Сумма, которой могут лишиться игроки «Зенита», составляет до € 300 тыс.

Также отмечается, что глава «Газпрома» побеседовал с главным тренером команды Сергеем Семаком. Отмечается, что между ними произошёл «тяжёлый разговор».

После 28 матчей «Зенит» идёт на втором месте в РПЛ с 51 набранным очком. Петербуржцы уступают лидирующему «Динамо» два балла. Для выхода в Суперфинал Кубка России «Зениту» необходимо обыграть ЦСКА в ответном матче финала Пути РПЛ.