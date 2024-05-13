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Заварзин — о «Краснодаре»: хорошо, если ещё третье место займут в итоге

Заварзин — о «Краснодаре»: хорошо, если ещё третье место займут в итоге
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Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Заварзин высказался о турнирных перспективах футбольного клуба «Краснодар». По его мнению, для «быков» будет хороша занять хотя бы третье место, ведь в команде после смены тренера возникло множество проблем.

«Хорошо, если «Краснодар» ещё третье место займёт в итоге. Всё будет зависеть от того, обыграет ли он «Динамо» в последнем туре. А пока непонятно, на какой позиции краснодарцы финишируют. А ведь был шанс стать чемпионом. Но после смены тренера всё стало проблематично», – приводит слова Юрия Заварзина Vprognoze.

Напомним, после 28 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Краснодар» располагается на третьем месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Динамо» на три очка. Вторую строчку занимает «Зенит».

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