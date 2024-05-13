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Александр Кержаков сообщил, что пройдёт стажировку в клубе Серии А

Александр Кержаков сообщил, что пройдёт стажировку в клубе Серии А
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Бывший тренер «Спартака» из Суботицы и «Пари НН» Александр Кержаков рассказал, что пройдёт стажировку в клубе Серии А.

«Могу сказать, что я еду на ещё одну стажировку — уже в Италию. Клуб пока не могу назвать. Но мне повезло, что удалось договориться о второй стажировке, и она начнётся через два-три дня. Это клуб Серии А», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, ранее стало известно, что Кержаков проходил стажировку в испанской «Севилье». Александр Кержаков завершил свою профессиональную карьеру футболиста в 2017 году. В России отечественный специалист успел поработать тренером в таких клубах, как «Томь» и «Пари Нижний Новгород». Последняя команда Александра Кержакова – «Спартак» из Суботицы. Сербский клуб россиянин покинул в ноябре прошлого года.

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