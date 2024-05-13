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Геркус: в следующем сезоне у «Зенита» появится мотивация

Геркус: в следующем сезоне у «Зенита» появится мотивация
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Бывший заместитель генерального директора «Зенита» Илья Геркус высказался о главном тренере сине-бело-голубых Сергее Семаке и сложностях, с которыми он может столкнуться в следующем сезоне.

– Следующий сезон станет проверкой для Семака? Ведь нужно будет мотивировать тех же людей.
– Конечно, нет. Как раз у них появится мотивация. Вспомните, «Спартак» становился чемпионом с 1992 по 1994 год, в 1995-м была «Алания», а потом опять шесть раз красно-белые стали чемпионами. Ничего страшного в этом нет – это не драма и не трагедия. Это обычная спортивная жизнь, – приводит слова Геркуса Metaratings.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день в чемпионате России лидирует московское «Динамо». Команда Марцела Лички опережает идущий следом «Зенит» на два очка. Командам осталось провести по две игры в рамках Российской Премьер-Лиги. Так, бело-голубые сыграют с «Крыльями Советов» и «Краснодаром», «Зенит» ждут матчи с «Ахматом» и «Ростовом». Занимающий третье место «Краснодар» проведёт встречи с «Сочи» и «Динамо».

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