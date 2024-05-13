Андрей Канчельскис: чтобы «Динамо» стало чемпионом, должны сойтись звёзды

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил шансы московского «Динамо» на чемпионство в этом сезоне.

«Конечно, для «Динамо» сейчас самый реальный шанс взять чемпионство, они должны его использовать. Я думаю, что «Динамо» должно воспользоваться теми ошибками, которые совершили «Краснодар» и «Зенит». Но впереди две сложнейшие игры с «Крыльями Советов» и «Краснодаром». Самара играет в своё удовольствие, у них нет никаких задач. «Крылья Советов» могут выйти и выдать сумасшедшую игру, а могут провалить матч, потому что молодёжь нестабильная и её лихорадит. Поэтому я думаю, что будет интересная концовка.

В любом случае «Динамо» вошло в тройку при Личке, такого давно не было. Я думаю, что назначение Лички в «Динамо» — правильное решение, ведь результат налицо и у них есть медали в кармане. Я думаю, что это уже большой успех для клуба. Были времена, когда «Динамо» вылетало из РПЛ и команду лихорадило. Опять же много команд, которые выстреливают в одном сезоне, а потом рассыпаются. Тот же «Лестер» в АПЛ и сейчас «Байер» в Бундеслиге, сколько лет не выигрывал и в этом году выиграл чемпионат. «Динамо» борется за чемпионство, потому что произошли стечения обстоятельств, удача, осечки соперников и фарт. Звёзды должны были сойтись, чтобы «Динамо» стало чемпионом», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.