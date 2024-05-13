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Первак: «Динамо» больше заслуживает чемпионства, ведь «Зенит» проигрывает матч за матчем

Первак: «Динамо» больше заслуживает чемпионства, ведь «Зенит» проигрывает матч за матчем
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Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак считает, что московское «Динамо» больше других клубов Российской Премьер-Лиги заслуживает чемпионства.

«По концовке чемпионата «Спартак» заслуживает бронзу, наверное. Всё же в комплексе. Заслуживает ли «Зенит» сейчас чемпионство, проигрывая матч за матчем? «Динамо», наверное, больше заслуживает. Бело-голубые удивляют в этом чемпионате. Особенно две последние игры, очень высокая самоотдача», — приводит слова Первака Legalbet.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день в чемпионате России лидирует московское «Динамо». Команда Марцела Лички опережает идущий следом «Зенит» на два очка. Командам осталось провести по две игры в рамках Российской Премьер-Лиги. Так, бело-голубые сыграют с «Крыльями Советов» и «Краснодаром», «Зенит» ждут матчи с «Ахматом» и «Ростовом». Занимающий третье место «Краснодар» проведёт встречи с «Сочи» и «Динамо».

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