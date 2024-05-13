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Кузьмичёв: «Спартак» обязан побеждать «Балтику» в финале Пути регионов Кубка России

Кузьмичёв: «Спартак» обязан побеждать «Балтику» в финале Пути регионов Кубка России
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Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичёв высказался в преддверии финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором красно-белые встретятся с «Балтикой». По его мнению, «Спартак» должен победить «Балтику», так как в московском клубе играют более высококлассные футболисты.

«Спартак» может увязнуть в «автобусе» Игнашевича? Да нет, мне кажется, всё-таки «Балтика» не так низко играет. В принципе, они сейчас почувствовали вкус побед. Думаю, что будет более открытая игра, чем с «Пари НН». И здесь, наверное, шансов у «Спартака» всё-таки больше. Ребята классом повыше, я думаю, они обязаны проходить «Балтику». Несмотря на то что она сейчас довольно неплохо выглядит», – приводит слова Кузьмичёва Metaratings.

Напомним, финал Пути регионов «Балтика» — «Спартак» состоится 14 мая в Калининграде.

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