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Канчельскис: у «Зенита» сейчас нет кризиса, клуб попал в физическую и психологическую яму

Канчельскис: у «Зенита» сейчас нет кризиса, клуб попал в физическую и психологическую яму
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о проблемах «Зенита».

«Зенит» сейчас идёт на втором месте и борется за чемпионство, поэтому есть большие шансы, что они займут первое место. Какой же кризис в «Зените»? Кризис — это когда команда борется за выживание или вылетает. А сейчас команде где-то не фартит, где-то она не забивает или у неё не залетает. Поэтому не думаю, что у «Зенита» сейчас кризис.

Все команды попадают в физическую и психологическую яму. И кто из этой ямы быстрее выкарабкивается, тот и побеждает. Кто-то из этого положения выходит быстрее, а кому-то потруднее. Поэтому в этой ситуации оказался «Зенит», не может команда целый год быть в одной и той же форме. У «Зенита» ещё две игры в чемпионате, всё будет ясно после них», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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