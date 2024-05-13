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Павел Мамаев: я сильно изменился, когда встретил свою жену

Павел Мамаев: я сильно изменился, когда встретил свою жену
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Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев считает, что он сильно изменился после того, как встретил свою супругу.

«Жизнь складывается такими ступенями: попадаешь в нехорошую ситуацию – анализируешь её – идёшь дальше. Я сильно изменился, когда встретил свою жену: до этого не думал, что могу быть настолько счастливым в семье, что столько хорошего в ней может быть. У нас нет такого, что «я» или «она», – есть «мы». Иначе никак. Никогда не думал, что такое может быть в жизни. А тут у меня это появилось. Когда вы двигаетесь вместе в одном направлении, помогаете друг другу, то для твоего роста это принесёт больше пользы, чем какая-то неприятная ситуация», – сказал Мамаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

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