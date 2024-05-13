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Хавбек «Монако» Головин: для меня важно быть участником Лиги чемпионов

Хавбек «Монако» Головин: для меня важно быть участником Лиги чемпионов
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал завоевание монегасками серебряных медалей Лиги 1 в сезоне-2023/2024.

«Очень рад этому событию, поздравляю с ним всех наших болельщиков! Понятно, что есть титулы и трофеи, есть чемпионат и Кубок, но для меня действительно важно быть участником такого турнира, как Лига чемпионов. Это идёт ещё со времён выступления за ЦСКА, когда было много ярких матчей и эмоций. Для меня это особый турнир, всегда говорил об этом и стремился к тому, чтобы «Монако» завоевал путёвку в него по итогам сезона.

Несколько раз мы были близки к групповому этапу, играли в квалификации, но теперь ничто не должно помешать нам сыграть в основной сетке. Уверен, что по тому, как мы играли в этом сезоне, как прошли всю дистанцию, мы абсолютно справедливо занимаем место, которое позволит принять участие в Лиге чемпионов», — сказал Головин корреспонденту «Чемпионата».

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