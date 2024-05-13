Мамаев: дети меня уважают, слушают. Любят, не постесняюсь этого слова

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев охарактеризовал себя как отца.

– Вы строгий?

– Да как с детьми можно быть строгим? Мне жена постоянно говорит, что я сына балую. Дети меня уважают, слушают. Любят, не постесняюсь этого слова. Я всегда стараюсь им дать что-то не по конспектам, а из своего опыта, потому что всё-таки мне удалось дойти до уровня Лиги чемпионов и чемпионата Европы. Цель у всех детей одна – подняться до уровня ведущих клубов. А для этого нужно много работать.

– Можно было выбрать что угодно, но вы выбрали детскую школу. Почему?

– Сидели с нашими знакомыми, они нам подкинули эту идею – мы подумали, а почему бы и нет. Я остаюсь при футболе, понимаю, как всё должно работать, так как видел самые крутые академии нашей страны и Европы. Главная сложность была в том, чтобы найти людей, которые всё это исполнят, – сказал Мамаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.