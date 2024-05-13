Мостовой: «Динамо» обязано брать чемпионство, потому что «Зенит» дал слишком много шансов

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о шансах московского «Динамо» на чемпионство.

«Динамо» обязано справиться с давлением, потому что «Зенит» предоставил им слишком много шансов. Сначала динамовцы не пользовались этим, но сейчас наконец воспользовались. Осталось всего две игры, поэтому они обязаны. Теперь «Динамо» ни от кого не зависит. Они обязаны брать чемпионство», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день в чемпионате России лидирует московское «Динамо». Команда Марцела Лички опережает идущий следом «Зенит» на два очка. Командам осталось провести по две игры в рамках Российской Премьер-Лиги. Так, бело-голубые сыграют с «Крыльями Советов» и «Краснодаром», «Зенит» ждут матчи с «Ахматом» и «Ростовом». Занимающий третье место «Краснодар» проведёт встречи с «Сочи» и «Динамо».