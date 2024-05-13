Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой: «Динамо» обязано брать чемпионство, потому что «Зенит» дал слишком много шансов

Мостовой: «Динамо» обязано брать чемпионство, потому что «Зенит» дал слишком много шансов
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о шансах московского «Динамо» на чемпионство.

«Динамо» обязано справиться с давлением, потому что «Зенит» предоставил им слишком много шансов. Сначала динамовцы не пользовались этим, но сейчас наконец воспользовались. Осталось всего две игры, поэтому они обязаны. Теперь «Динамо» ни от кого не зависит. Они обязаны брать чемпионство», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день в чемпионате России лидирует московское «Динамо». Команда Марцела Лички опережает идущий следом «Зенит» на два очка. Командам осталось провести по две игры в рамках Российской Премьер-Лиги. Так, бело-голубые сыграют с «Крыльями Советов» и «Краснодаром», «Зенит» ждут матчи с «Ахматом» и «Ростовом». Занимающий третье место «Краснодар» проведёт встречи с «Сочи» и «Динамо».

Материалы по теме
Эксклюзив
Кержаков: «Динамо» близко к чемпионству — футбол вознаграждает тех, кто бьётся до конца
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android